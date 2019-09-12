Франция провела воздушную разведку у Калининградской области

Французский самолет-разведчик Transall C-160NG впервые за долгое время замечен у границ России, свидетельствуют данные западных авиационных ресурсов.

Самолет вылетел с авиабазы Зокняй в Литве, пишет «Московский комсомолец».

Он шесть часов находился в небе над Литвой, Латвией, Эстонией и Финским заливом, передает радиостанция «Говорит Москва».

Самолет совершил полеты вдоль российских границ Калининградской, Псковской и Ленинградской облатей.

Отмечается, что Франция впервые за долгое время направила самолет-разведчик к границам России. В последнее время этим обычно занимаются Великобритания и США.

Так, 11 сентября сообщалось, что британский самолет-разведчик заметили у северо-западных границ России.