Британский самолет-разведчик заметили у северо-западных границ России

Британский самолет радиоэлектронной разведки во вторник произвел разведывательный полет у северо-западных границ России.

Как сообщает ресурс PlaneRadar, Boeing RC-135W с бортовым бортовой номером ZZ666 днем на высоте более 8 тыс. метров пролетел над территорией Прибалтики у границ Ленинградской и Псковской областей.

После этого он направился на юг и над территорией Польши совершил пролет вблизи границы с Белоруссией и Калининградской областью России.

Вечером самолет улетел на аэродром базирования.

Напомним, ранее самолет-разведчик ВВС Великобритании пролетел вдоль Черноморского побережья России – спустя сутки после того, как такой же самолет проследовал по похожему маршруту.

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