Минюст планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР

Минюст планирует признать недействующими в стране более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 по 1991 год, сообщили в ведомстве.

«Во исполнение поручения председателя правительства РФ планируется признать утратившими силу или не действующими на территории Российской Федерации более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 года по 1991 год», – передает ТАСС сообщение Минюста.

Там добавили, что эти правовые акты затрагивают сферы труда, образования, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, здравоохранения и другие.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству юстиции всего за два месяца подготовить список актов и постановлений времен СССР и РСФСР, которые уже морально устарели и зачастую мешают бизнесу. Это будет так называемая регуляторная гильотина, призванная отсечь все лишние нормы, тормозившие развитие экономики страны и ограничивавшие свободу предпринимательства. Прекратить свое действие устаревшие акты должны будут с 1 февраля 2020 года.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала, какие курьезные советские законы и нормы действуют в России до сих пор.