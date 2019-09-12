Какие курьезные советские законы и нормы действуют до сих пор?

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Современные круизные лайнеры выводят речной флот России на новый уровеньФото: Михаил Солунин/ТАСС
Впервые за несколько десятков лет Россия построила собственный речной круизный лайнер. Спущенное на воду в Нижнем Новгороде судно «Мустай Карим» не только задаст новый уровень комфорта на фоне устаревших лайнеров советского времени. Строительство серии подобных судов – важнейший проект для всей российской промышленности. Подробности...
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Шойгу очистит Приднестровье от советских снарядов

Шойгу лично занимается восстановлением мира в Приднестровье с начала 90-х годовФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Россия и Молдавия намерены утилизировать боеприпасы, лежащие на складах Приднестровья со времен СССР. Это планировалось сделать еще в 1997 году, но дело сдвинулось с мертвой точки лишь на днях – после визита в Молдавию министра обороны Сергея Шойгу. Президент Додон признал, что закрытие складов поможет разрядить напряженность в этой горячей точке. Подробности...
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За что снова убили Гуфа

Тимати и Гуф разочаровали поклонниковФото: Тимати/Youtube
Музыкант Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, удалил со своего аккаунта на YouTube клип на песню «Москва», которую он записал совместно с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего? Подробности...
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Британия вступает в состояние полураспада

Отделение Шотландии от Британии на фоне Брексита представляется весьма вероятным сценариемФото: Stewart Kirby/Zuma/ТАСС
Против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона взбунтовалась судебная власть целого региона – Шотландии, грозя сорвать его интригу по выводу Британии из ЕС. Помимо прочего, это нужно воспринимать как намек: если премьер-министр доведет свою затею до конца, Великобритания рискует лишиться Шотландии и буквально развалиться на части. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Идеологический враг придает нашей жизни смысл и цель

Алексей Алешковский, сценарист
Сон разума рождает чудовищ. Мы не хотим слушать друг друга, мы не хотим говорить друг с другом. Кто не с нами, тот против нас: если эта большевистская мудрость до сих пор руководит нами, какой смысл говорить о свободе и демократии. Подробности...
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Что не так с российским феминизмом

Антон Крылов, журналист
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Мусор заставил забыть про ядерные ракеты

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Что сегодня больше угрожает существованию человечества – стратегические ядерные ракеты или одноразовые пластиковые пакеты? Здравый смысл подсказывает, что все-таки, скорее, ракеты. Подробности...
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              		   12 сентября 2019, 16:55
              Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
              Текст: Алексей Яковлев

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              Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству юстиции всего за 2 месяца подготовить список актов и постановлений времен СССР и РСФСР, которые уже морально устарели и зачастую мешают бизнесу. Это будет так называемая «регуляторная гильотина», призванная отсечь все лишние нормы, тормозившие развитие экономики страны и ограничивавшие свободу предпринимательства. Прекратить свое действие устаревшие акты должны будут с 1 февраля 2020 года.

              Оказалось, что подписанное распоряжение – едва ли не самое длинное в российской истории. «Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы, а содержание этого приложения - это перечень из 20419 актов», - заявил в эфире федерального телеканала вице-премьер Константин Чуйченко.

              В качестве примеров документов в очереди «под нож» Чуйченко привел декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне (и 48-часовой неделе), постановление Совмина РСФСР от 1961 года об утверждении республиканских технических условий «Колбасы вареные, мясо птицы и кроликов», а также постановление Совмина РСФСР 1978 года «Вопросы Всероссийского общества кролиководов и звероводов-любителей». 

              Вероятно, большая часть из того, что признают утратившим силу – это ГОСТы. Еще в июне глава Росстандарта анонсировал отмену более чем 10 тысяч советских нормативов. Некоторые из этих документов уже стали легендарными, особенно среди рестораторов и производителей продуктов. 

              «В сфере санитарно-эпидемиологического регулирования есть требование, оно сохраняется, к организациям общественного питания по проверке высоты смеси яиц при приготовлении омлета. При приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2,5-3 см, ставят в жарочный шкаф с температурой 180-200 градусов на 8-10 минут. Иначе жарить нельзя, пометьте себе, если кто-нибудь планирует заняться этим видом деятельности», - с иронией говорил Дмитрий Медведев в январе на Гайдаровском форуме. 

              На самом деле рецепт, который премьер озвучил в качестве примера устаревших требований, был разработан в 2017 году для детей в соответствии с ГОСТом об услугах общественного питания, а тот, в свою очередь, вступил в силу в 2015 году. То есть не так уж и давно. Но для большинства кафе и ресторанов, каждый шеф которых может предложить свою вариацию омлета, подобное требование по приготовлению действительно могло звучать дико. 

              Законы и постановления

              В действительности же в последние годы осталось не так много действующих советских актов, декретов или постановлений, которых можно назвать откровенно идиотскими по нынешним временам. По крайней мере, среди до сих пор использующихся. Ежегодно специалисты Минюста составляют списки таких документов – какие-то в итоге просто обновляют, какие-то признают утратившими силу. 

              Степень «маразматичности» же того или иного акта определяется в основном судебной практикой – если требованиям документа в нынешних реалиях следовать невозможно, суды не берут их в расчет. Например, постановление Главного комитета по всеобщей трудовой повинности от 2 июня 1920 года никто не отменял – а оно обязует профсоюзы рабочих строго следить за прогульщиками и сообщать о них в специальную «дезертиркомиссию». Понятно, что подобных учреждений давно не существует – но документ-то остался.

              В правительстве уже озвучили еще два примера постановлений, которые вскоре будут отменены. Первое, «Об утверждении образцов изделий изобразительного и декоративно-прикладного искусства, изготовляемых кустарями», говорит о том, что все ремесленники, желающие получить лицензию на производство своих декоративно-прикладных товаров, сначала должны предоставить их худсоветам. Требование довольно здравое и по нынешним временам. Однако нет уже край-, гор- или облсоветов, при которых должны числиться эти художественные комиссии. Второе, «Об устранении излишеств в расходовании государственных средств на цветочное оформление городов и населенных пунктов», – еще более местечковое. Оно обязывает власти на местах сократить расходы на озеленение городов и поселков, причем только в 1961-1962 годы, на 1568 рублей. Понятно, что об этом постановлении забыли уже в 1963-м.

              Подобных актов масса, и подавляющее большинство из них ни в каком виде не применимы в наши дни. Однако есть и те документы, что вполне себе действуют сейчас. По крайней мере, в судебных процессах на них ссылаются, и порой вполне успешно. 

              Например, наверняка мало кто знает, что сотрудник, отработавший в компании от 5,5 до 11 месяцев и уволенный по сокращению штата, может рассчитывать на полную годичную компенсацию за неиспользованный отпуск. А он может – согласно утвержденному в 1930 году Народным комиссариатом труда правилу «Об очередных и дополнительных отпусках». Оно до сих пор действует.

              А инженеров и техников, согласно постановлению Государственного комитета Совмина СССР по науке и технике (ГКНТ СССР) от 1973 года, и сегодня должны в числе прочих аттестовать члены комсомола или партийной организации. В этом случае, конечно, сложнее будет ссылаться на этот документ в суде, но и он может пригодиться при необходимости. 

              Нормы и стандарты

              ГОСТы и СанПиНы – отдельная история. Именно их подразумевают в первую очередь, когда говорят о «регуляторной гильотине», поскольку зачастую требования там действительно могут быть довольно странными. И речь даже не идет о попросту устаревших стандартах вроде ГОСТов на ленты для пишущих машинок, перфоленты для первых ЭВМ или на катушки для фотопленок. Есть и такие, за несоответствие которым надзорные органы действительно могут придраться.

              Самый яркий, пожалуй, пример – это строго регламентируемое число надрезов в батонах хлеба. Советский ГОСТ, утвержденный Министерством хлебопродуктов СССР в 1990 году, обязывает делать «Подмосковные» с двумя надрезами, «Студенческие» – с одним. Кроме того, вес тоже строго определен – не более 400 грамм. Этот же стандарт касается и булок, рожков, хлебцев, плетенок... И он все еще в силе.

              Но претензии бизнеса далеко не всегда направлены только на устаревшие советские документы. Иногда куда большее возмущение вызывают нормы, принятые не так давно. Например, вы знали, что беременным женщинам СанПиН не позволяет работать перед компьютером больше трех часов в день? А ресторанам и кафе обязательно иметь 3 специальных помещения под яйцебитню: для хранения, мойки и «получения яичной массы». Это при том, что большинство таких заведений закупает яйца уже мытыми. Кроме того, всем своим уборщицам рестораторы должны помимо ведер, тряпок и прочего предоставлять для работы ветошь.

              На сыроварнях, оказывается, никак без маникюрной комнаты и пункта медосмотра. У этого СанПиНа, правда, ноги растут как раз из советских времен, когда на изготовлении сыров работали в основном девушки. Грязь забивалась под ногти, что могло повлечь негативные последствия как для работниц, так и для потребителей. 

              У сотрудников, побывавших на больничном, на работе могут не принять листок нетрудоспособности, если данные в нем записаны шариковой ручкой – тут всему виной даже не какие-то нормы и стандарты, а приказ Минздрава.

              Так что вряд ли понятие «регуляторной гильотины» можно отнести исключительно к советским актам – если ее цель, как было озвучено, действительно развязать руки бизнесу. 

              Проблема с устаревшими нормами и законами свойственна не только для России. Украина практически 30 лет жила по актам, утвержденным до 1991 года, пока не задумалась о «декоммунизации». В общем запале в 2018-м решили отменить едва ли не все советские акты, в том числе Декларацию о государственном суверенитете и Акт о независимости. Одумались в последний момент.


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