Медведев утвердил план реализации «регуляторной гильотины»

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации механизма так называемой регуляторной гильотины.

Об этом сообщается на сайте правительства России.

В сообщении указывается, что «планом, в частности, предусматривается подготовка нового закона о контрольно-надзорной деятельности, новой структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида контроля, актуализация и систематизация обязательных требований, в том числе в отдельных сферах».

План по реализации механизма «регуляторной гильотины» был разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года.

Ожидалось, что правительство России до февраля 2020 года завершит работу над созданием механизма «регуляторной гильотины», предусматривающего анализ и пересмотр действующих обязательных для бизнеса требований.