Департамент по реализации механизма «регуляторной гильотины» создан в кабмине

Новый департамент регуляторной политики, созданный в аппарате правительства, займется созданием и совершенствованием правовых механизмов, направленных на стимулирование экономического роста и развитие делового климата, в том числе реализацией так называемой регуляторной гильотины.

«Ключевыми направлениями работы департамента станут повышение привлекательности российской юрисдикции, проведение реформы государственного контроля и надзора, совершенствование институтов корпоративного управления. Отдельной компетенцией нового подразделения станет координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по защите интересов РФ в международных судах и арбитражах», – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко заявил, что «создание самостоятельного подразделения, специализирующегося на развитии правовой среды, подчеркивает значение, которое правительство придает юридическим механизмам и качеству законодательства для экономического развития».

В кабмине отметили, что одним из приоритетов деятельности нового департамента станет проведение объявленной президентом и премьер-министром глобальной реформы контроля и надзора, так называемой регуляторной гильотины, которая должна завершиться полной заменой действующей системы обязательных требований. Новые требования к бизнесу должны быть простыми, понятными и направленными на реальное снижение социально значимых рисков (смертности, травматизма и иных), а процедура контроля – четкой, упорядоченной и эффективной, ожидают в правительстве.

Департамент также займется повышением конкурентоспособности российской юрисдикции и ее привлекательности для ведения бизнеса. В этой связи отдельным направлением работы станет проведение реформы корпоративного управления – подготовка предложений и организация работы по совершенствованию корпоративного законодательства с учетом лучших зарубежных практик.

«Модернизация корпоративного законодательства и смежных правовых институтов обеспечит повышение эффективности управления публичными компаниями и снятие регуляторных барьеров», – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, новому департаменту поручено обеспечить деятельность Экспертного совета при правительстве.

На прошлой неделе глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру – руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко, надзорным ведомствам, общественным объединениям и экспертным организациям разработать дорожные карты по реализации механизма «регуляторной гильотины» в отдельных сферах государственного контроля.

Российский кабмин, как ожидается, до февраля 2020 года завершит работу над созданием механизма «регуляторной гильотины», предусматривающего анализ и пересмотр действующих обязательных для бизнеса требований.