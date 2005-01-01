Определен срок создания механизма «регуляторной гильотины» для бизнеса

Российский кабмин, как ожидается, до февраля 2020 года завершит работу над созданием механизма «регуляторной гильотины», предусматривающего анализ и пересмотр действующих обязательных для бизнеса требований, сообщил вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Безусловно, мы до февраля 2020 года должны определиться с тем регулирующим механизмом, который уже отжил, и его нужно ликвидировать и, соответственно, подготовить новое законодательство в этой части и нормативные документы», – приводит его слова ТАСС.

В январе глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил решить проблему избыточных требований контрольно-надзорных органов к бизнесу в России. Премьер предложил ввести механизм так называемой регуляторной гильотины, по которому ранее действовавшие требования, которые не будут изменены или одобрены специальным образом, автоматически утрачивают силу.