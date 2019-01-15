Медведев предложил пересмотреть требования к бизнесу

Глава российского правительства Дмитрий Медведев предложил до 1 февраля 2020 года решить проблему избыточных требований контрольно-надзорных органов к бизнесу в России.

«Эта задача может быть решена с помощью механизма так называемой регуляторной гильотины. В чем она заключается? Все те ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу. Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований», – сказал премьер на пленарном заседании Гайдаровского форума, передает ТАСС.

По его словам, «в соответствии с таким механизмом к 1 февраля 2020 года можно было бы пересмотреть все эти требования с точки зрения современных реалий». Для этого Медведев планирует дать поручение правительству проработать соответствующую дорожную карту.

Премьер подчеркнул, что количество требований к бизнесу сейчас необоснованно завышено, а многие требования устанавливались еще в советские времена и устарели. По мнению Медведева, сократить количество требований необходимо, прежде всего, в наиболее зарегулированных сферах – транспорта, экологии, промышленной безопасности, ветеринарии, санитарно-эпидемиологического надзора. Это должно снизить нагрузку на бизнес и позволить осуществить экономический рывок.