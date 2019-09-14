19-головый свидетель Собчак раскрыл идею свадьбы

«Свидетельницей» на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова оказался эпатажный российский художник Андрей Бартенев.

В студии программы «Центральное телевидение» на НТВ Бартенев рассказал о замысле своего необычного костюма в виде 19 женских голов.

«Как свидетель Ксении Собчак я решил, что уместнее будет появиться в виде целого хора свидетелей. Не один Андрей Бартенев, а 19 свидетельниц», – отметил Бартенев.

При этом он добавил, что не причастен к идее сделать церемонию в траурных тонах.

«Наши жених и невеста, теперь уже муж и жена, сами достаточно креативные люди. Мне кажется, что это в духе голливудской картины. И если жизнь Константина и Ксении будет такой же голливудской, мы еще увидим не один пример отжигания», – уточнил художник.

Бартенев подчеркнул, что голова после свадьбы у него не болит, только ноги ломит от танцев до упада. Он заметил, что на банкете все отжигали по-взрослому, а сама Ксения была вне конкуренции.

«Мой самый любимый номер – это когда Ксения спела для Константина песню «Привет, Андрей!». И Константин сказал в ответ: «Ксюша, ты можешь называть меня как угодно, хоть Андреем, хоть Толиком, хоть Георгием, я на все имена буду откликаться со всей своей любовью». И спел в ответ песню «Молния». Эта песня сразила мое сердце», – заявил художник.

По его словам, на торжестве угощали лобстерами и крабами, однако больше художник ничего вспомнить не смог, поскольку в основном пил горячую воду.

«Весь вечер я отмахивался от официантов, которые все время что-то подносили и просил повторить мне горячую воду», – сказал он.

Ранее Богомолов согласился стать «первой леди», если Собчак станет президентом России.

В пятницу, 13 сентября, состоялась свадьба Собчак и Богомолова. Молодожены катались в открытом катафалке. Затем они обвенчались в храме Большего Вознесения, после чего невеста исполнила эротический танец под песню «Возьми меня». В церкви назвали дикостью шоу, устроенное телеведущей и режиссером.

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