Богомолов согласился стать «первой леди» для «президента Собчак»

Ведущий вечернего шоу на Первом канале Иван Ургант организовал для Ксении Собчак и Константина Богомолова шуточное бракосочетание, назвав эту рубрику «Давай поженимся!».

Фрагмент передачи с участием Собчак и Богомолова опубликован на YouTube.

Ургант «властью, данной ему директором дирекции развлекательного вещания Первого канала Юрием Аксютой», выступил регистратором брака телеведущей и режиссера.

Сначала ведущий программы «Вечерний Ургант» спросил у Собчак, готова ли она взять в мужья Богомолова, «даже если он перестанет быть художественным руководителем Театра на Малой Бронной». Получив утвердительный ответ, Ургант спросил у режиссера, готов ли тот «в случае, если Ксения Анатольевна станет президентом Российской Федерации, стать первой леди этой страны?» Богомолов ответил положительно.

Напомним, Собчак принимала участие в выборах президента России в 2018 году. Ксения Анатольевна набрала около 1 млн голосов, хотя даже подписчиков в Instagram у нее 5,6 млн человек.

В пятницу, 13 сентября, состоялась свадьба Собчак и Богомолова.

Молодожены катались в открытом катафалке. Затем они обвенчались в храме Большего Вознесения, после чего невеста исполнила эротический танец под песню «Возьми меня». В церкви назвали дикостью шоу, устроенное телеведущей и режиссером.

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