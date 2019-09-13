США ввели санкции против хакеров из КНДР

Соединенные Штаты ввели санкции против трех хакерских группировок из КНДР, которые обвиняются в проведении кибератак.

«Санкции вводятся против трех северокорейских кибергрупп, ответственных за проведение опасных действий против жизненно важной инфраструктуры. Это хакерские группы Lazarus Group', Bluenoroff и Andfriel», – сообщило управление по контролю за иностранными активами Минфина США, передает ТАСС.

В докладе экспертов для СБ ООН сообщалось, что Северная Корея собрала около 2 млрд долларов на финансирование программ оружия массового уничтожения. При этом КНДР использует для получения средств кибератаки, утверждается в документе.