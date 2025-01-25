Новый глава Госдепа – опасный тип

Игорь Караулов
Русское государство многонациональным не стало, а всегда было
Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.
Глеб Кузнецов
По миру расползается кризис обиды
Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».
Илья Ухов
Как история Кавказа связала русских и черкесов
Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.