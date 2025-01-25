Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.14 комментариев
Захарова назвала угрозы Туска в адрес Орбана «западной демократией»
Захарова охарактеризовала угрозы Туска Орбану как проявление западной демократии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как проявление «западной демократии».
Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале угрозы Туска, направленные в адрес Орбана.
«А потому что такая западная демократия», – написала Захарова.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о последствиях, если тот решит заблокировать санкции против России.
Напомним, Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал пересмотреть политику санкций.