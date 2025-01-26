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    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.

    14 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

    5 комментариев
    26 января 2025, 05:50 • Новости дня

    Трамп заявил о полной зависимости Канады от США

    Дональд Трамп считает Канаду зависимой от США и неспособной быть суверенной

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил мнение, что Канада из-за зависимости от США не может быть суверенной страной, и отметил, что без американской поддержки она бы не существовала как независимое государство.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Канада полностью зависит от Соединенных Штатов и не может считаться суверенной страной, передает ТАСС. В разговоре с журналистами пресс-пула Белого дома он подчеркнул, что Канада годами использовала США для своей выгоды. «Без наших субсидий Канада в действительности не существует», – считает президент США.

    Трамп также утверждал, что Соединенные Штаты теряют 250 млрд долларов ежегодно из-за взаимоотношений с Канадой. Он заявил, что может остановить это за один день, после чего «Канады не существовало бы как независимой страны». Американский лидер неоднократно предлагал Канаде стать частью США, обещая военные и другие преимущества, однако, власти Канады, включая премьер-министра Джастина Трюдо, категорически отвергали такую возможность.

    В своих заявлениях Трамп акцентирует внимание на том, что без американской поддержки Канада не могла бы существовать в качестве независимого государства. Он подчеркивает, что это положение дел неприемлемо для США. Кроме того, Трамп упомянул, что правительство Канады не должно рассчитывать на прежние условия сотрудничества с Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший датский министр Том Хейм сообщил, что США смогут приобрести Гренландию у Дании только в случае отказа Британии от покупки острова согласно соглашению 1917 года. Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, но не уточнил, как это может произойти. Президент США Дональд Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения.

    25 января 2025, 11:45 • Новости дня
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, подчеркивая роль Владимира Зеленского как преграды к мирному урегулированию на Украине.

    Читатели французского издания Le Figaro активно реагируют на заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом, передает РИА «Новости»

    Один из комментаторов, Patin-couffin, отметил, что Зеленский является главным препятствием на пути к мирному урегулированию ситуации на Украине.

    «Если он будет продолжать втягивать в конфликт тысячи украинцев, как это происходит сейчас, есть риск, что американцы и россияне в конце концов отстранят его от управления страной», – указал он.

    Другой читатель, Lisk, призвал к остановке конфликта, подчеркнув, что западные страны оказались в затруднительном положении.

    «Пора остановиться, учитывая, что мы разорены. США выйдут из этой ситуации в наилучшем положении: в экономическом и дипломатическом плане. А мы выставим себя на посмешище», – отметил комментатор.

    В комментариях также выражается недовольство отсутствием действий со стороны европейских лидеров. «Вы, несомненно, обратили внимание, что никто не ждет никаких знаков ни от Макрона, ни от знаменитой Европы-защитницы...», – отметил Steak-frites.

    Читатель Jack Finance выразил надежду на скорейшую встречу Путина и Трампа.

    «Пусть они как можно скорее встретятся и положат конец этому конфликту и бессмысленной гибели людей», – подытожил он.

    Накануне Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.

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    25 января 2025, 18:08 • Новости дня
    Unherd: Разморозка российских активов может стать условием переговоров по Украине

    Unherd: Запад может разморозить 300 млрд долларов активов России для переговоров

    Unherd: Разморозка российских активов может стать условием переговоров по Украине
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западным странам потребуется разморозить активы России на сумму около 300 млрд долларов для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил колумнист Unherd Вольфганг Мюнхау.

    Мюнхау заявил, что для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине Западу, вероятно, придется разморозить российские активы. Он отметил, что о таком шаге политики и журналисты говорят редко, несмотря на то что санкции становятся все менее эффективными, передает ТАСС.

    «Москва и Запад более не зависят друг от друга, и союзники Украины должны понять, что их санкции с течением времени теряют эффективность», – написал Мюнхау.

    Он также обратил внимание на недавние угрозы президента США Дональда Трампа использовать санкции и тарифы против России. По мнению Мюнхау, Кремль «отмахнулся» от этих угроз, подчеркивая их банальность. Колумнист считает, что новые санкции не окажут значительного влияния, а у Трампа отсутствует внятная стратегия по отношению к России.

    После начала специальной военной операции Москвы западные страны, включая Евросоюз, Канаду, США и Японию, заморозили российские активы на сумму около 300 млрд долларов. Большая часть из этих средств находится в Европе, в частности, на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся 210 млрд долларов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что Москва предпримет ответные шаги в случае конфискации своих активов.

    Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог обсуждал возможность использования замороженных российских активов для финансирования поставок оружия Украине.

    Президент Дональд Трамп также заявил о намерении добиваться снижения цен на нефть от Саудовской Аравии и ОПЕК, полагая, что это усилит давление на Россию.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они не связаны между собой.

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    25 января 2025, 11:43 • Видео
    Новый глава Госдепа – опасный тип

    Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

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    25 января 2025, 09:45 • Новости дня
    Reuters: USAID приостановило финансирование проектов на Украине

    Reuters: USAID прекратило финансирование украинских проектов по приказу правительства США

    Reuters: USAID приостановило финансирование проектов на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило выполнение всех проектов на Украине, следуя указанию правительства, пишет Reuters.

    Агентство США по международному развитию получило указ от правительства остановить финансирование проектов, реализуемых на Украине, передает РИА «Новости».

    До настоящего времени USAID поддерживало множество инициатив на Украине, включая программы экономического развития и гуманитарной помощи.

    Ранее США приостановили финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца, что может затронуть и военную поддержку Украины.

    До этого Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки их соответствия политическим целям новой администрации.

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    25 января 2025, 19:20 • Новости дня
    Politico сообщила о расколе в команде Трампа из-за пошлин

    Politico сообщила о разногласиях в команде Трампа по пошлинам на импортные товары

    Tекст: Вера Басилая

    Неопределенность с пошлинами на иностранную продукцию вызвала разногласия среди советников президента США ДональдаТрампа, сообщила газета Politico.

    Неопределенность по поводу введения пошлин на иностранную продукцию вызвала первые разногласия в команде президента США Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Это стало первым значимым примером разделений в кругу Трампа по основным политическим позициям. После вступления в должность Трамп еще не занялся вопросом пошлин, что, по словам трех неназванных источников, свидетельствует о нерешительности в выборе путей и сроков их введения.

    Politico отмечает, что неясность в вопросе пошлин связана с обсуждениями, которые ведутся в двух лагерях. В первый лагерь входят кандидаты на пост директора Национального экономического совета Кевин Хассетт и министра финансов Кевин Хассетт и Скотт Бессент, которые выступают за точечное введение ограничений, чтобы избежать инфляции. Второй лагерь, состоящий из кандидата на должность торгового представителя США Джеймисона Грира, директора Национального торгового совета Питера Наварро и заместителя главы аппарата по политическим вопросам Стивена Миллера, поддерживает протекционистский подход с широкомасштабными пошлинами.

    Один неназванный республиканец, общающийся с администрацией, отметил, что экономические чиновники Трампа уже начинают взаимодействие с потенциально затронутыми отраслями. Это необходимо, чтобы оценить влияние новых пошлин и разработать стратегии справления с возможными последствиями.

    Ранее Трамп обещал ввести тарифы на уровне 25 процентов на товары из Канады и Мексики в ответ на проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика. Он также анонсировал десять процентов дополнительных экспортных пошлин на китайские товары, что, по мнению Wall Street Journal, может угрожать глобальной торговой системе и нанести ущерб американской автомобильной промышленности.

    Кроме того, Трамп намерен досрочно пересмотреть торговое соглашение USMCA с Канадой и Мексикой, чтобы изменить условия для автомобильной отрасли и вернуть заводы в США, используя угрозу пошлин.

    Трамп также спровоцировал в Америке спор о справедливом территориальном устройстве страны, предусматривающем либо присоединение Канады, либо возврат земель Мексике.

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    25 января 2025, 15:00 • Новости дня
    Экс-советник главы США Болтон заявил, что Путин знает способы влияния на Трампа
    Экс-советник главы США Болтон заявил, что Путин знает способы влияния на Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-советник по нацбезопасности США Джон Болтон отметил, что президент России Владимир Путин умеет влиять на американского коллегу Дональда Трампа, пишет Newsweek.

    По его словам, Путин обладает навыками, которые позволяют ему оказывать влияние на американского лидера Трампа, передает РИА «Новости».

    Болтон считает подобные действия Путина потенциально опасными для Украины.

    Он выразил обеспокоенность тем, что такая динамика между лидерами может повлиять на международные отношения и стабильность в регионе.

    Ранее читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, подчеркивая роль Владимира Зеленского как преграды к мирному урегулированию на Украине.

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    26 января 2025, 01:29 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном увеличении территории США

    Трамп предсказал значительное расширение территории США в ближайшем будущем

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, однако не уточнил, за счет чего это может произойти.

    Американский президент Дональд Трамп сделал заявление о возможном значительном увеличении территории США в ближайшем будущем, передает ТАСС. Выступая в Лас-Вегасе, Трамп подчеркнул: «В недалеком будущем наша страна может очень значительно увеличиться». Он добавил, что это может произойти «довольно скоро», однако не уточнил, каким образом.

    Ранее Трамп неоднократно высказывал идею о вступлении Канады в состав США, обещая ей военные и экономические преимущества. Однако власти Канады неизменно отвергали такую возможность. Также Трамп подчеркивал необходимость присоединения Гренландии к США, угрожая Дании высокими торговыми пошлинами в случае отказа от острова. Уже в первый президентский срок он предлагал купить Гренландию, но это предложение было отвергнуто как датскими, так и гренландскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен требовал продать Гренландию. Также Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения. Арктика становится ключевым геополитическим регионом, и Россия должна усилить свои позиции, чтобы защитить национальные интересы, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.


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    25 января 2025, 10:25 • Новости дня
    Политолог Дугин заявил о расколе между США и ЕС из-за заявлений Трампа
    Политолог Дугин заявил о расколе между США и ЕС из-за заявлений Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Российский философ и политолог Александр Дугин выразил мнение, что идеологический раскол между США и странами Европы вызван заявлениями президента США Дональда Трампа о гендерах и социальной справедливости.

    По мнению Дугина, противостояние США и Европы усиливается, так как европейские лидеры придерживаются левых либеральных взглядов и поддерживают вопросы социальной, расовой и половой справедливости (Woke и DEI), передает РИА «Новости».

    Он охарактеризовал их как «фанатиков либеральной цензуры».

    Дугин добавил, что в Европе у Трампа есть сторонники. Среди них премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Также его поддерживают политики из правопопулистских движений. Эти лидеры и политические группировки разделяют взгляды Трампа, противопоставляясь либеральному мейнстриму Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Малек Дудаков отметил, что в указах президента США Дональда Трампа видна большая программа перестройки Америки, а также попытка изменить систему международных отношений.

    Государственный департамент США приостановил принятие заявок на изменение пола в паспортах и оформление паспортов с обозначением «Х» в графе «пол». Тем временем сторонница инклюзивности и первая женщина-командующий была уволена с поста главы Береговой охраны США.

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    25 января 2025, 23:22 • Новости дня
    Трамп возобновил поставки Израилю авиабомб MK-84

    Трамп решил отправить Израилю 1 800 бомб MK-84 после снятия запрета Байдена

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, введенный при Байдене.

    Администрация нового президента США Дональда Трампа приняла решение разрешить поставки Израилю авиабомб весом 2 000 фунтов, сообщает Axios. Ранее такой запрет был введен администрацией Джо Байдена. Израильские должностные лица подтвердили, что Белый дом распорядился о снятии ограничений и готовится к отправке оружия.

    Портал Axios отмечает, что в ближайшие дни 1 800 бомб MK-84 будут погружены на судно и доставлены в Израиль. Эти бомбы ранее хранились на складах в США. Байден опасался применения данных вооружений в секторе Газа из-за возможных жертв среди мирных жителей.

    Параллельно с этим, 15 января стало известно о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Это произошло благодаря посредничеству Дохи, Каира и Вашингтона. Также стороны договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал встретиться с президентом США Дональдом Трампом в первой половине февраля в Вашингтоне. Госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца, что может затронуть и военную поддержку Украины. Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол», проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана.

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    25 января 2025, 07:05 • Новости дня
    США приостановили въезд мигрантов по программе Uniting for Ukraine

    США приостановили въезд украинцев в рамках программы Uniting for Ukraine

    Tекст: Максим Попов

    Министерство внутренней безопасности США распорядилось временно приостановить программы, разрешавшие мигрантам, включая украинцев, временно проживать в стране, сообщило New York Times.

    По информации издания, Министерство внутренней безопасности США распорядилось приостановить программы, позволяющие мигрантам из ряда стран, в том числе Украины временно проживать в стране, передает РИА «Новости».

    В директиве, направленной высокопоставленным чиновником Службы гражданства и иммиграции, подчеркивается необходимость «немедленно прекратить» вынесение окончательных решений по заявкам, связанным с этими программами. Это сделано на фоне их пересмотра новой администрацией США, которая может принять решение об их закрытии.

    Среди программ, которые могут быть затронуты, упоминаются инициативы, позволяющие иммигрантам из Кубы, Гаити, Венесуэлы и других стран въезжать в США.

    С апреля текущего года в США действует программа Uniting for Ukraine, предоставляющая украинским беженцам право жить и работать в стране в течение двух лет при наличии спонсора. Возможное прекращение этой и других программ может серьезно повлиять на планы мигрантов, отмечается в статье.

    До этого глава фракции «Альтернативы для Германии» в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из ФРГ, заявив о необходимости предотвратить «наводнение страны получателями пособий». Кроме того, МВД Польши решило пересмотреть правила получения пособия «800 плюс» для украинских беженцев.

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    25 января 2025, 08:35 • Новости дня
    WP: Трамп уволил 12 независимых генеральных инспекторов в США

    Washington Post: Трамп уволил 12 независимых генеральных инспекторов в США

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом отправил уведомления об увольнении двенадцати инспекторов крупных федеральных агентств США, пишет Washington Post.

    По данным издания, Трамп уволил как минимум 12 независимых генеральных инспекторов федеральных агентств, передает РИА «Новости».

    Эта информация была передана инспекторам в электронных письмах, отправленных директором по персоналу Белого дома.

    «В пятницу вечером Белый дом уволил независимых генеральных инспекторов по меньшей мере 12 крупных федеральных агентств», – приводит слова газеты источник. Увольнение инспекторов произошло немедленно, говорится в полученных письмах.

    Издание также отмечает, что на освободившиеся должности президент США может назначить людей, лояльных к его политической линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США уволила более пятнадцати опытных сотрудников министерства юстиции, включая специалистов по национальной безопасности и уголовным расследованиям.

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    25 января 2025, 22:32 • Новости дня
    Зеленский: Трамп не знает, как закончить войну

    Зеленский заявил о поддержке тактики Трампа по переговорам с Россией, несмотря на отсутствие плана

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что ему нравится тактика президента США Дональда Трампа, который призывает Россию к переговорам с угрозой санкций в случае отказа, хотя детали завершения конфликта остаются неясными.

    Зеленский заявил о своей поддержке тактики американского президента Дональда Трампа в отношении России, пишет РБК.

    Он отметил, что ему импонирует угрожающий посыл Трампа по отношению к России, который призывает Москву к переговорам под угрозой санкций.

    Зеленский отметил, что, по его мнению, Трамп демонстрирует желание завершить конфликт, хотя еще не знает, как это будет осуществлено.

    «Трамп понимает все эти вызовы, и он говорит, что надо заканчивать [конфликт], потому что будет хуже», – подчеркнул Зеленский.

    Украинский лидер также выразил желание видеть за столом переговоров Украину, Америку, Европу и Россию. Однако отметил, что пока не может четко сказать, какая именно будет структура переговорного процесса, так как общего плана еще не существует.

    Зеленский отметил, что ему нравится прямота Трампа, но подчеркнул, что Трамп пока не знает всех деталей, как завершить войну и не обладает полным пониманием, чем может закончиться текущий конфликт.

    Ранее Зеленский заявил, что готов обсудить возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности.

    Зеленский указал, что указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным был подписан из-за теневых политических процессов, в которые были вовлечены украинский депутатский корпус, евродепутаты и США, и также заявил, что готов обсудить возможность переговоров с Путиным, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности.

    Трамп утверждал, что Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Трамп также выразил намерение добиваться снижения цен на нефть от Саудовской Аравии и ОПЕК, полагая, что это усилит давление на Россию.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они не связаны между собой.

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    25 января 2025, 11:18 • Новости дня
    Трамп предсказал закрытие телеканала MSNBC

    Трамп заявил о возможном закрытии MSNBC из-за низких рейтингов ведущей Мэддоу

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что либеральному телеканалу MSNBC может грозить закрытие из-за падения рейтингов ведущей Рейчел Мэддоу, что, по его мнению, свидетельствует о близости канала к «смерти».

    Трамп выступил с резкой критикой в адрес телеканала MSNBC, передает ТАСС.

    В своем сообщении в социальной сети Truth Social он отметил, что низкие рейтинги ведущей Рейчел Мэддоу могут привести к закрытию канала.

    «Ого! У Рейчел Мэддоу ужасные рейтинги. Скоро ее снимут с эфира. MSNBC близок к смерти. CNN достиг дна. Это хорошо. Они – враги народа», – отметил президент США.

    MSNBC известен своими либеральными взглядами и поддержкой Демократической партии, а Мэддоу, как самой высокооплачиваемой ведущей телеканала, часто приходится критиковать Трампа.

    По мнению Трампа, проблемы MSNBC и CNN с рейтингами связаны с их либеральной позицией и изменениями в бизнес-моделях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США уволила более пятнадцати опытных сотрудников министерства юстиции, включая специалистов по национальной безопасности и уголовным расследованиям. Позднее Трамп уволил 12 независимых генеральных инспекторов в США.

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    25 января 2025, 15:39 • Новости дня
    Киев предпринял попытку опровергнуть приостановку помощи США Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине в рамках ранее выделенных программ и пакетов.

    В Киеве отвергли сообщения о приостановке военной помощи США Украине, передает ТАСС.

    Коваленко заверил, что помощь продолжается – США продолжают предоставлять Украине военную помощь в рамках уже утвержденных программ и пакетов.

    Ранее США приостановили финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца, что может затронуть и военную поддержку Украины.

    До этого Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки их соответствия политическим целям новой администрации.

    Также президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину, подчеркнув необходимость увеличения помощи от европейских стран.

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    25 января 2025, 20:30 • Новости дня
    WP: Власти США задумались об отправке войск на границу с Мексикой

    WP: Администрация Трампа обсуждает отправку 2500 солдат и Stryker на границу

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправки до 2500 военнослужащих и бронированных машин Stryker к границе с Мексикой, сообщила газета The Washington Post.

    Издание пишет, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность отправки до 2500 военнослужащих, включая морских пехотинцев и механизированную пехоту из 4-й пехотной дивизии, на границу с Мексикой. Также обсуждается участие сил немедленного реагирования из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые могут быть развернуты в течение суток при чрезвычайной ситуации, передает РИА «Новости».

    Кроме того, речь идет об отправке бронетехники, включая машины Stryker, чтобы продемонстрировать решимость администрации. Однако решение о развертывании еще не принято. Эксперт из Университета Дьюка Питер Фивер отметил, что такие действия могут вызвать политические дебаты и неоднозначную реакцию общества.

    В администрации также обсуждаются вопросы использования военных, их вооружения и взаимодействия с правоохранительными органами для задержания мигрантов. Фивер подчеркнул, что изначальная поддержка может снизиться, если солдаты начнут жаловаться, а миссия покажется растратой средств.

    Ранее президент США Дональд Трамп оценил успехи в депортации нелегальных мигрантов, подчеркнув, что приоритетом является высылка закоренелых преступников.

    Пентагон решил использовать военную авиацию для депортации свыше 5 тыс. мигрантов.

    После этого администрация Трампа закрыла иммиграционные офисы США в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале.

    Трамп также допустил возможность отправки вооруженных сил в Мексику для борьбы с наркокартелями.

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    26 января 2025, 01:02 • Новости дня
    Трамп заявил о просьбе к Саудовской Аравии инвестировать 1 трлн долларов

    Трамп предложил Саудовской Аравии увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил намерение попросить Саудовскую Аравию увеличить инвестиции в экономику США до одного трлн долларов, выступая в Лас-Вегасе он отметил, что Эр-Рияд уже объявил о вложении шестисот млрд долларов.

    Президент США Дональд Трамп заявил о своей намерении попросить Саудовскую Аравию увеличить объем инвестиций в американскую экономику до одного трлн долларов, передает ТАСС. Трамп выступил с этой инициативой в Лас-Вегасе, подчеркнув, что Эр-Рияд уже объявил о планах инвестировать шестьсот млрд долларов, но, по его мнению, сумма может быть доведена до одного трлн.

    Он отметил, что предложит наследному принцу и премьер-министру Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду «округлить сумму [инвестиций] до примерно одного трлн долларов». Дональд Трамп выразил уверенность, что Саудовская Аравия согласится с его предложением, поскольку Вашингтон «очень хорошо относится» к этой стране.

    Трамп также сообщил журналистам в Белом доме о своей готовности посетить Саудовскую Аравию с первым зарубежным визитом в случае достижения договоренности о таких крупных инвестициях. Это предложение может усилить экономические связи между двумя странами и открыть новые возможности для американского рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что снижение цен на нефть сможет завершить конфликт на Украине; пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что снижение цен на нефть и завершение конфликта на Украине никак не связаны между собой; бизнесмен Олег Дерипаска выразил сомнение в эффективности обращения Трампа к ОПЕК, называя его предсказуемым, и подчеркнул, что недоверие к заявлениям Трампа связано с планами США привлечь значительные инвестиции из Саудовской Аравии.

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