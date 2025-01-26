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Трамп заявил о полной зависимости Канады от США
Дональд Трамп считает Канаду зависимой от США и неспособной быть суверенной
Дональд Трамп выразил мнение, что Канада из-за зависимости от США не может быть суверенной страной, и отметил, что без американской поддержки она бы не существовала как независимое государство.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Канада полностью зависит от Соединенных Штатов и не может считаться суверенной страной, передает ТАСС. В разговоре с журналистами пресс-пула Белого дома он подчеркнул, что Канада годами использовала США для своей выгоды. «Без наших субсидий Канада в действительности не существует», – считает президент США.
Трамп также утверждал, что Соединенные Штаты теряют 250 млрд долларов ежегодно из-за взаимоотношений с Канадой. Он заявил, что может остановить это за один день, после чего «Канады не существовало бы как независимой страны». Американский лидер неоднократно предлагал Канаде стать частью США, обещая военные и другие преимущества, однако, власти Канады, включая премьер-министра Джастина Трюдо, категорически отвергали такую возможность.
В своих заявлениях Трамп акцентирует внимание на том, что без американской поддержки Канада не могла бы существовать в качестве независимого государства. Он подчеркивает, что это положение дел неприемлемо для США. Кроме того, Трамп упомянул, что правительство Канады не должно рассчитывать на прежние условия сотрудничества с Соединенными Штатами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший датский министр Том Хейм сообщил, что США смогут приобрести Гренландию у Дании только в случае отказа Британии от покупки острова согласно соглашению 1917 года. Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, но не уточнил, как это может произойти. Президент США Дональд Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения.