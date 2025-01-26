Путин поздравил Индию с Днем республики и заявил о наращивании сотрудничества

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в день национального праздника Индии – Дня республики, передает РИА Новости. В послании Путин отметил, что российско-индийские отношения характеризуются как особо привилегированное стратегическое партнерство. «Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное взаимодействие в международных делах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идет в русле формирования справедливого многополярного миропорядка», – говорится в поздравлении.

Также Путин отметил, что с момента вступления в силу 75 лет назад, конституция Индии заложила основы для построения эффективных государственных институтов и свободного демократического развития. Он добавил, что за это время Индия добилась значительных успехов в различных областях и укрепила свой авторитет на мировой арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский президент Владимир Путин провел встречу с главой индийского Минобороны Раджнатхом Сингхом, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует визит в Индию, хотя точные даты поездки еще не установлены.