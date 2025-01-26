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    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

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    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

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    26 января 2025, 09:29 • Новости дня

    Путин поздравил Индию с Днем республики

    Путин поздравил Индию с Днем республики и заявил о наращивании сотрудничества

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поздравил Индию с национальным праздником, подчеркнув, что Россия и Индия будут усиливать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также взаимодействие в международных делах для формирования многополярного миропорядка.

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в день национального праздника Индии – Дня республики, передает РИА Новости. В послании Путин отметил, что российско-индийские отношения характеризуются как особо привилегированное стратегическое партнерство. «Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное взаимодействие в международных делах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идет в русле формирования справедливого многополярного миропорядка», – говорится в поздравлении.

    Также Путин отметил, что с момента вступления в силу 75 лет назад, конституция Индии заложила основы для построения эффективных государственных институтов и свободного демократического развития. Он добавил, что за это время Индия добилась значительных успехов в различных областях и укрепила свой авторитет на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский президент Владимир Путин провел встречу с главой индийского Минобороны Раджнатхом Сингхом, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует визит в Индию, хотя точные даты поездки еще не установлены.

    24 января 2025, 10:55 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия Путину среди россиян составил 79%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 79%, при этом 81% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно опросу ФОМ, уровень доверия к Путину с прошлой недели не изменился, он составляет 79%. Кроме того, 81% респондентов считают, что президент хорошо выполняет свои обязанности, передает ТАСС.

    Положительную оценку работы правительства дали 53% участников опроса, что также осталось без изменений. Глава кабинета министров Михаил Мишустин получил положительные отзывы от 58% респондентов, что на два процентных пункта выше по сравнению с предыдущим периодом.

    Кроме того, уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 45%, увеличившись на один процентный пункт. Поддержка КПРФ осталась на уровне 7%, в то время как ЛДПР показала рост на два процентных пункта, достигнув 11%. Партия «Справедливая Россия – За правду» сохранила 4%, а «Новые люди» потеряли один процентный пункт и достигли 2% поддержки.

    Опрос фонда «Общественное мнение» проводился 17-19 января среди 1,5 тыс. россиян.

    В декабре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сохраняет стабильно высокую поддержку населения.

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    25 января 2025, 19:40 • Новости дня
    Зеленский попытался оправдаться за запрет переговоров с Путиным

    Зеленский оправдал указ о запрете переговоров с Путиным «обстоятельствами момента»

    Tекст: Вера Басилая

    Указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным был подписан из-за теневых политических процессов, в которые были вовлечены и украинский депутатский корпус, и евродепутаты, и Соединенные Штаты, заявил Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил, что указ о запрете переговоров с российским лидером Владимиром Путиным был продиктован обстоятельствами на момент его подписания, передает ТАСС.

    По его словам, решение о запрете переговоров было принято из-за множества теневых политических процессов, в которые были вовлечены депутаты Украины, евродепутаты и США.

    «Запретил кому угодно проводить переговоры», – заявил Зеленский.

    При этом Зеленский отметил, что формат возможных будущих переговоров пока не ясен, но в них, вероятно, примут участие Украина, США, Европа и Россия.

    Риторика Киева начала меняться после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который высказывал намерение положить конец украинскому конфликту. Вступив в должность, Трамп выразил желание обсудить вопрос с Путиным и заявил, что Зеленский готов заключить сделку для завершения конфликта.

    Напомним, Зеленский заявил, что готов обсудить возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности.

    Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта на Украине, поскольку он запретил себе переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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    25 января 2025, 11:43 • Видео
    Новый глава Госдепа – опасный тип

    Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

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    23 января 2025, 16:18 • Новости дня
    Путин прервал участие в набсовете АСИ из-за международного звонка

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин на краткое время прервал свое участие в заседании по видеосвязи наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) из-за важного международного звонка, глава государства принес свои извинения присутствующим.

    «Хочу меня заранее извинить, возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я в ходе доклада [главы АСИ] Светланы Витальевны [Чупшевой] вынужден буду на минут пять отойти от экрана», – цитирует Путина ТАСС.

    Глава государства попросил не останавливаться в его отсутствие и продолжать работу. «Я переговорю по телефону и вернусь на рабочее место», – заявил он.

    До этого в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин в четверг намерен провести важный международный телефонный разговор, но он не относится к американской стороне.

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    24 января 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он отметил, что согласен с Трампом в том, что если бы у него не «украли победу», ситуация могла бы быть иной, передает ТАСС.

    «Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», – сказал глава государства.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога.

    Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявлял, что президент США Дональд Трамп рискует потерять доверие Москвы перед переговорами из-за угроз в адрес России, что может подорвать его позиции в мирном урегулировании.

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    23 января 2025, 20:57 • Новости дня
    WP: Администрация США опасается «капитуляции» Трампа перед Путиным
    WP: Администрация США опасается «капитуляции» Трампа перед Путиным
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые сотрудники администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным он пойдет на уступки Москве, пишет Washington Post (WP) со ссылкой на члена Республиканской партии.

    Собеседник WP выразил мнение, что Трамп, пытаясь продемонстрировать завершение конфликта на Украине, может фактически «капитулировать» перед Путиным, передает РИА «Новости». «Путин получит то, что хочет», – заявил республиканец.

    Некоторые полагают, что назначенцы Трампа, такие как кандидат на пост директора национальной разведки Тулси Габбард, могут изменить ситуацию в пользу России. Российский академик, чье имя не называется, также считает, что нестандартный подход Трампа позволяет ожидать неожиданных решений.

    Ранее Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным, а также сообщил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    23 января 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин поручил проверить состояние танкерного флота России
    Путин поручил проверить состояние танкерного флота России
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву организовать проверку танкерного флота России, а также провести ревизию нормативной базы перевозок нефтепродуктов.

    На совещании с членами правительства Путин дал поручение вице-премьеру Савельеву организовать проверку технического состояния российского танкерного флота, передает ТАСС. «Проверить состояние танкерного флота, а также провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий», – заявил президент на совещании.

    Кроме того, Путин поручил провести ревизию нормативной базы, касающейся морских и речных перевозок нефти и нефтепродуктов. Он подчеркнул необходимость особого внимания к вопросам нарушения правил мореплавания и безопасности судоходства. «Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, нарушений правил мореплавания и безопасности судоходства», – добавил он.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по результатам работы комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море, в ходе которого вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что завершение откачки мазута из кормы танкера «Волгонефть-239» планируется на следующей неделе, остается откачать 300 тонн.

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    25 января 2025, 15:00 • Новости дня
    Экс-советник главы США Болтон заявил, что Путин знает способы влияния на Трампа
    Экс-советник главы США Болтон заявил, что Путин знает способы влияния на Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-советник по нацбезопасности США Джон Болтон отметил, что президент России Владимир Путин умеет влиять на американского коллегу Дональда Трампа, пишет Newsweek.

    По его словам, Путин обладает навыками, которые позволяют ему оказывать влияние на американского лидера Трампа, передает РИА «Новости».

    Болтон считает подобные действия Путина потенциально опасными для Украины.

    Он выразил обеспокоенность тем, что такая динамика между лидерами может повлиять на международные отношения и стабильность в регионе.

    Ранее читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, подчеркивая роль Владимира Зеленского как преграды к мирному урегулированию на Украине.

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    24 января 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин не поверил словам Собянина о средней зарплате в Москве
    Путин не поверил словам Собянина о средней зарплате в Москве
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На заседании попечительского совета МГУ президент России Владимир Путин выразил удивление, узнав, что средняя зарплата в Москве составляет 160 тыс. рублей, а не больше.

    В своем выступлении на заседании попечительского совета МГУ Путин заявил: «Заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны». При этом говоря о ситуации со средней зарплатой в вузе, президент посетовал, что она «все-таки отстает немножко от среднего по Москве», передает ТАСС.

    В связи с этим Путин задал вопрос о зарплатах в столице мэру Москвы Сергею Собянину. Тот ответил, что средняя зарплата в городе составляет 140- 160 тыс. рублей. «Да ладно? Больше!» – переспросил глава государства

    Собянин подтвердил, что это действительно средний уровень зарплат в Москве. В ответ Путин, обратившись к ректору МГУ Виктору Садовничему, заметил, что университет выполнил нормативы, но необходимо продолжать фокусировать внимание на этом вопросе, чтобы не отставать.

    Ранее сообщалось, что прогнозируемые зарплаты курьеров в Москве достигли 300 тыс. рублей. Как писала газета ВЗГЛЯД, медианная зарплата курьеров с января по ноябрь 2024 года достигла 115,6 тыс. рублей, превысив заработки врачей и IT-специалистов, согласно обзору hh.ru и ПЭК.

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    23 января 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин призвал создавать уникальные решения для технологического лидерства России
    Путин призвал создавать уникальные решения для технологического лидерства России
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что для достижения технологического лидерства необходимо предлагать собственные решения, а не копировать чужие.

    В ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) Путин заявил о важности оригинальных решений для достижения технологического лидерства России, передает РИА «Новости». Он отметил, что ключевой задачей национальных проектов является создание более комплексной и всеобъемлющей работы по достижению национальных целей развития.

    «Все ваши программы призваны сделать более комплексной, всеохватывающей работу по достижению национальных целей развития. Речь о том, чтобы с помощью новых идей, доказавших свою успешность, и инструментов достроить, дополнить запускаемые национальные проекты. Это в полной мере касается нацпроектов технологического лидерства. Здесь нам важно не копировать чужие решения, а предлагать свои», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что 2025 год станет решающим для начала нового этапа технологического развития России.

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    23 января 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль: Путин счел нужным поздравить Трампа с инаугурацией
    Кремль: Путин счел нужным поздравить Трампа с инаугурацией
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заочно поздравил американского лидера Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, так как счел это нужным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Путин посчитал это необходимым и целесообразным шагом в контексте международных отношений, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Кремля отметил, что поздравление было заочным, что подчеркивает протокольный характер шага. Он добавил, что данный шаг свидетельствует о готовности России к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами.

    В понедельник состоялась инаугурация 47-го президента США, и Дональд Трамп официально принял присягу в ротонде Капитолия. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом, где затронул темы мировой политики и поздравил Трампа со вступлением в должность президента США.

    Первый день президентства Дональда Трампа завершился подписанием большого числа законодательных актов. Он отменил 78 указов и меморандумов, инициированных Джо Байденом.

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    23 января 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин: Наша страна должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития
    Путин: Наша страна должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность роли страны в формировании справедливой модели развития мира, основывающейся на традиционных ценностях, таких как многодетная семья, справедливость и стремление каждого приносить пользу обществу.

    «Вся наша страна должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития, модели, основанной на незыблемых ценностях. Это известно: традиционная многодетная семья, свобода и ответственность, стремление каждого приносить пользу обществу и людям, благополучие и справедливость», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил о вступлении международных отношений в эпоху коренных изменений, формировании нового миропорядка и необратимости этих процессов, а также подчеркнул, что Россия готова к обсуждению нового миропорядка на международной арене, включая сотрудничество в рамках различных объединений.

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    23 января 2025, 14:45 • Новости дня
    Путин присвоил 166-му мотострелковому полку имя генерала Плиева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 166-му мотострелковому полку почетного наименования «имени дважды героя Советского Союза генерала армии И. А. Плиева».

    Этот отдельный мотострелковый полк является частью 58-й армии и базируется в Моздоке, передает ТАСС.

    Исса Александрович Плиев родился в 1903 году и ушел из жизни в 1979 году. Генерал Плиев был награжден многими орденами и медалями, в том числе орденами Ленина и Красного Знамени.

    Плиев участвовал в крупных военных операциях на различных фронтах, включая Московскую и Сталинградскую битвы. Он также принимал участие в Параде Победы на Красной площади в составе 2-го Украинского фронта.

    Ранее Путин присвоил 433-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский» за проявленные личным составом героизм и мужество в боевых действиях при защите Отечества в условиях вооруженных конфликтов.

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    24 января 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин выразил сомнения, что Трамп примет наносящие ущерб экономике США решения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил сомнение в том, что новый президент США Дональд Трамп будет принимать решения, которые могут нанести ущерб американской экономике.

    Отвечая на вопрос журналиста о последних заявлениях Трампа, в том числе о возможном обвале цен на нефть, Путин отметил, что Россия и США – сейчас одни из крупнейших производителей нефти в мире, но также и крупнейшие потребители энергоресурсов. «А это значит, как для нашей, так и для американской экономики и слишком высокие цены плохо, и слишком низкие цены тоже плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности возможности энергетических компаний», – пояснил президент.

    Всвязи с этим он выразил сомнение в том, что Трамп может принять решения, которые будут наносить вред самой американской экономике. «Я сомневаюсь, что [Трамп] будет принимать такие решения, которые будут наносить вред самой американской экономике. Он не только умный, но и прагматичный человек, – подчеркнул российский лидер. – Я с трудом себе представляю, что будут решения приняты, наносящие ущерб самой американской экономике», передает ТАСС.

    Кроме того, Путин выразил желание встретиться с Трампом для обсуждения различных тем, представляющих взаимный интерес для обеих стран. «Действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но это прежде всего, конечно, зависит от решений и выбора действующей американской администрации», – уточнил глава государства, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    Ранее Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога.

    Напомним, Трамп заявил о возможности ужесточения санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    24 января 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин вручил МГУ орден «За доблестный труд»
    Путин вручил МГУ орден «За доблестный труд»
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Коллектив Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова награжден орденом «За доблестный труд», награду вручил президент России Владимир Путин.

    Торжественная церемония состоялась в атриуме Фундаментальной библиотеки МГУ, передает ТАСС.

    «МГУ должен и дальше оставаться главной кузницей кадров, растить настоящих лидеров для отечественной науки, промышленности, системы образования и управления, обеспечить интеллектуальную основу для дальнейшего развития и процветания нашего Отечества, ответить на сложнейшие вызовы, с которыми сегодня столкнулась Россия», – сказал Путин на церемонии. Его слова приводятся в Telegram-канале Кремля.

    Указ о награждении вуза глава государства подписал еще в феврале 2024 года. Отмечается, что МГУ награжден за «большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования».

    Напомним, президент в пятницу прибыл в Московский государственный университет имени Ломоносова на заседание попечительского совета вуза.

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    23 января 2025, 20:05 • Новости дня
    Трамп сообщил о желании встретиться с Путиным как можно скорее

    Трамп заявил о желании встретиться с Путиным как можно скорее

    Трамп сообщил о желании встретиться с Путиным как можно скорее
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о стремлении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

    Трамп, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, выразил уверенность в необходимости скорой встречи с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы урегулировать конфликт на Украине, передает ТАСС.

    «Одна вещь очень важна. Я бы хотел иметь возможность встретиться с президентом Путиным как можно скорее и положить конец этой войне», – заявил он.

    Ранее Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к диалогу с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, подчеркнув необходимость долгосрочного мира на Украине.

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Новый глава Госдепа – опасный тип

      Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

    • Санкции против России доживают последние дни?

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

    • Трамп начал шантаж России

      Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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