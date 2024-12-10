Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Путин принял министра обороны Индии в Кремле
Российский президент Владимир Путин во вторник провел встречу с главой индийского Минобороны Раджнатхом Сингхом.
Как сообщается в Telegram-канале Кремля, Владимир Путин принял в Кремле министра обороны Индии Сингха, находящегося в России с рабочим визитом. Во встрече также принял участие министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Индийский министр прибыл в Россию в воскресенье. В понедельник он участвовал в церемонии передачи ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil в Калининграде.
Он указывал, что Дели намерен углублять сотрудничество с Москвой, несмотря на значительное внешнее давление.