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Полиция задержала устроивших стрельбу у ТЦ в Волгограде студентов
Полиция задержала студентов, устроивших стрельбу у торгового центра в Волгограде
В Волгограде полиция задержала двух молодых людей, которые устроили стрельбу из охолощенного оружия у торгового центра, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел 17 января. Стрельбу устроили двое студентов, которым 17 и 18 лет, в компании своих друзей. Они использовали охолощенное оружие, после чего видео инцидента было выложено в интернет, передает РИА «Новости».
Сотрудники полиции установили личности стрелявших и доставили всех участников событий в подразделение полиции. По словам представителей ведомства, все собранные полицейскими материалы уже переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.
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