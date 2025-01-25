Полиция задержала устроивших стрельбу у ТЦ в Волгограде студентов

Полиция задержала студентов, устроивших стрельбу у торгового центра в Волгограде

Tекст: Вера Басилая

По данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел 17 января. Стрельбу устроили двое студентов, которым 17 и 18 лет, в компании своих друзей. Они использовали охолощенное оружие, после чего видео инцидента было выложено в интернет, передает РИА «Новости».

Сотрудники полиции установили личности стрелявших и доставили всех участников событий в подразделение полиции. По словам представителей ведомства, все собранные полицейскими материалы уже переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

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