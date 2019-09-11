Политолог: Уход Болтона — это добрая весть для России

«У Болтона было две мега-идеи. Первая – сдерживание Китая. Вторая: поскольку США превосходят весь мир по военной силе, они должны использовать военную силу или конвертировать ее в уступки со стороны других стран», – сказал политолог газете ВЗГЛЯД эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко, комментируя уход Болтона с поста советника президента США.

«Но оказалось, что Китай уже поздно сдерживать. Китай движется по собственному пути, США не смогут остановить его рост. А призывы Болтона использовать военную силу, кстати, неплохо говорит о Трампе. Трамп за два с половиной года не начал ни одного военного конфликта. Болтон призывал его к более жесткому курсу по отношению и к Венесуэле, и к Северной Корее, и к России. Но именно поэтому по своей философии он не соответствовал Трампу, чьи конфликты больше происходят не на поле боя, а в твиттере. Именно там президент реализует свои наклонности жесткого переговорщика», – пояснил профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

Напомним, глава МИД Сергей Лавров в среду сказал, что считает отправленного в отставку советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона очень приятным собеседником, но по большинству вопросов российские власти были с ним не согласны. Накануне президент Дональд Трамп заявил, что «категорически не согласен» со многими предложениями Болтона и отправил его в отставку. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему американский президент уволил своего советника.

Ткаченко вспоминает, что само по себе появление Болтона в Белом доме еще полтора года назад вызвало у политологов удивление.

«У него была отвратительная репутация, репутация человека «рогатого» в общении с коллегами и крайне консервативного. Это был человек-скандал. Конечно, он занимал пост постпреда США в ООН в первые годы правления Буша-младшего, но очень недолго. А затем Болтон много лет работал в мозговых центрах и не занимался политикой. Поэтому его назначение было нелогичным. Я уже тогда писал, что это одно из самых глупых и ошибочных назначений Трампа», – считает профессор.

«Скорее всего, Болтона взяли советником, потому что он соответствует стилю Трампа – он любит резкие заявления, довольно неплохо общается со СМИ. Ему доверили отвечать за координацию внешней политики США в области безопасности. С этой задачей он не справился. Это сложная задача, а он оказался не готов», – сказал он.

«Особых бед Болтон натворить не успел, хотя мог, конечно. Но не нужно преувеличивать его роль. Его уход во внешней политике США не вызовет значительных изменений. Болтон давал советы, Трамп эти советы игнорировал, так что Болтон оказался бесполезным и неудачливым бюрократом», – подчеркнул Ткаченко.

«Зато его уход – это добрая весть для России. Оказывается, американская система управления содержит какие-то механизмы, которые выталкивают из нее чужеродные тела. Болтон неплохо смотрелся при раннем Буше. Тогда его заявления по Ираку или по России поражали своей воинственностью. Теперь эпоха изменилась, а Болтон не изменился, поэтому его уволили», – подытожил эксперт.

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