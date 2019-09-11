Лавров дал оценку Болтону

Глава МИД Сергей Лавров считает отправленного в отставку советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона очень приятным собеседником, но по большинству вопросов российские власти были с ним не согласны.

«Он (Джон Болтон) очень приятный собеседник, очень знающий, эрудированный человек и с ним интересно разговаривать. Что касается его политических взглядов, то мы с ним по большинству вопросов не соглашались: у него стиль резкий, с опорой на силовые методы, в том числе военно-силовые методы. Как вы знаете, он продвигал немало такого рода инициатив и в отношении современных кризисных ситуаций, будь то Венесуэла, Иран или где-то еще», – сказал Лавров на пресс-конференции в Москве, передает РИА «Новости».

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что не будет гадать, как отставка Болтона отразится на взаимоотношениях России и США.

«Как это повлияет на российско-американские отношения? Вы знаете, я гадать не буду. Политику в США определяет президент, и он не раз высказывался за нормализацию и торгово-экономических, и гуманитарных, и общеполитических связей между нашими странами, за наращивание взаимодействия на международной арене», – цитирует министра ТАСС.

Лаврова отметил, что Москва положительно относится к этим высказываниям Трампа. «Они были подтверждены на президентов РФ и США встрече в июне этого года в Осаке на полях саммита Группы двадцати. Важно, чтобы те, кто обязан исполнять волю президента США, переводили заявленные политические принципы на язык практических действий», – уточнил Лавров.

Напомним, Трамп заявил, что «категорически не согласен» со многими предложениями Болтона и отправил его в отставку. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему американский президент уволил советника по нацбезопасности.

Новым исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет Чарли Каппермен, который до этого был заместителем Болтона.

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