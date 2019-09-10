Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.

«Я сообщил Джону Болтону, что Белый дом более не нуждается в его услугах. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в администрации, и поэтому попросил Джона об отставке, он дал ее мне утром. Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я назову нового советника по национальной безопасности», – написал Трамп в своем Twitter.

Джон Болтон был советником Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 года, до этого он занимал должности постпреда США при ООН, заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп старается не подпускать своего советника по нацбезопасности Джона Болтона к политике США по Афганистану.

Напомним, в конце августа Болтон посещал Минск и Киев.