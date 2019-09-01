Стало известно об изоляции Болтона в Белом доме

Глава американского государства Дональд Трамп старается не подпускать своего советника по нацбезопасности Джона Болтона к политике США по Афганистану, сообщают СМИ.

Так, Болтона не пригласили на обсуждение переговоров с талибами, поскольку были опасения, что он выступит против договоренностей и раскроет их подробности прессе, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Только после прямого обращения одного из помощников Болтона к главе аппарата сотрудников Белого дома Майклу Малвэни советник Трампа по нацбезопасности попал на встречу, где обменялся с президентом противоположными мнениями.

Болтон поддерживает усиление военного присутствия США по всему миру и, соответственно, выступает против вывода войск из Афганистана.

Некоторое время назад Болтон пришел в ярость, когда ему не позволили самостоятельно ознакомиться с проектом готовящейся сделки с талибами. По другим данным, документ передали в Совет национальной безопасности Белого дома.

Издание пишет, что воинственность Болтона рассорила его с некоторыми коллегами.

Кроме того, позиции Болтона и Трампа расходятся по вопросам отношений с Ираном и КНДР. В обоих случаях Болтон занимает более жесткую позицию, чем Трамп.

Washington Post отмечает стремление Болтона расширить дипломатическую составляющую его работы.

Также издание сообщает, что именно Болтон продвигает сокращение финансирования различных институтов ООН и выход из международных соглашений.

Напомним, США не собираются полностью выводить свои войска из Афганистана. США планируют оставить там 8,6 тыс. военных.

Верховный суд России признал «Талибан» террористической организацией. Деятельность данного движения запрещена в России.