Трамп отказался выводить войска из Афганистана после сделки с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане после соглашения с талибами останутся 8600 военнослужащих США.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, в мае Вашингтон заявлял, что пока не готов полностью вывести американские войска из Афганистана. Однако в Москве отмечали, что этот шаг необходим для нормализации обстановки в стране.

Позже Дональд Трамп предложил расположенным рядом с Афганистаном странам, включая Россию, Иран, Ирак и Турцию, «вступить в битву» и «активизировать борьбу» с террористической группировкой «Исламское государство*».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой идее американского президента.

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