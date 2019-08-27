Джон Болтон прибыл в Киев

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прилетел в украинскую столицу, сообщило посольство США в Киеве.

«Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками», – сообщило посольство в Twitter.

Визит Болтона стал его первой поездкой на Украину после избрания Зеленского президентом Украины в апреле 2019 года, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что Болтон хочет сорвать покупку крупнейшего предприятия украинского авиапрома «Мотор Сич» группой компаний, в число которых входит китайская Beijing Skyrizon Aviation.

Между тем в понедельник сообщалось, что две китайские компании – Skyrizon Aircraft и Xinwei Group – подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций единственного на Украине производителя авиадвигателей «Мотор Сич». При этом акции уже куплены.