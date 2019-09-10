В Белом доме назвали сменщика Болтона

Новым исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет Чарли Каппермен, который являлся заместителем уволенного Джона Болтона, объявил заместитель пресс-секретаря президента США Хоган Гидли.

«Представитель пресс-службы Белого дома Хоган Гидли сообщил, что Чарли Каппермен станет новым исполняющим обязанности советника по нацбезопасности», – передает РИА «Новости» сообщение Белого дома.

Гидли добавил, что «курс и приоритеты» Болтона не соответствовали позиции Дональда Трампа.

Госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что внешняя политика США с уходом Болтона не изменится.

«Это всегда было президентской политикой. Мы делимся с ним нашими знаниями... но я не думаю, что лидеры иностранных государств должны предполагать, что если кто-то из нас уйдет, то внешняя политика президента Трампа изменится», – сказал он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп уволил Болтона, так как был «категорически не согласен со многими из его предложений».

Увольнение Болтона эксперты сочли «хорошей новостью для Ирана».