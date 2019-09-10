Политолог назвал увольнение Болтона «хорошей новостью» для Ирана

Политолог Федор Лукьянов выразил мнение, что увольнение президентом США Дональдом Трампом своего помощника по нацбезопасности Джона Болтона является хорошей новостью для Ирана и в целом «разрядкой для ядерной темы».

«Хорошая новость для Ирана и некоторая разрядка для ядерной темы. Такого ненавистника договоров об ограничении вооружений, как Болтон, пожалуй, и не найдешь», – написал Лукьянов в своем Telegram.

Ранее Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона, так как «категорически не согласен со многими из его предложений».

Болтон был советником Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 года.