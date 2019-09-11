Против Порошенко и Климкина на Украине возбуждено новое дело

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего главы МИД Павла Климкина возбуждено новое уголовное дело, сообщают украинские СМИ.

Дело о возможных злоупотреблениях служебным положением политиков возбудило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

В НАБУ отметили, что не могут предоставить больше данных по расследованию.

Напомним, против экс-президента Украины расследуется уже более 10 уголовных дел, однако он утверждает, что не заведено ни одного дела, при этом заявляет о готовности давать письменные показания по ним.

Он также не приходит на допрос в Госбюро расследований.