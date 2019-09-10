Порошенко заявил о готовности дать показания по возбужденным против него делам

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что возбужденные против него дела – это спектакль, в котором он не хотел бы принимать участие, но готов предоставить следствию свои письменные показания.

«Пока Государственное бюро расследований будет играть роль подконтрольного органа [замглавы администрации Виктора Януковича Андрею] Портнову... я категорически не хотел бы принимать участие в этом спектакле. Но вместе с тем, хотел бы подчеркнуть, что всю информацию по всем вопросам, которые интересуют ГБР, мы уже предоставили, сегодня уже начали делать обнародование перечня ответов и будем предоставлять, не давая это превращать в троллиинг и спектакль, где затрагиваются интересы национальной безопасности нашего государства», – сказал экс-президент, передает РИА «Новости».

Напомним, против экс-президента Украины расследуется уже более 10 уголовных дел, однако он утверждает, что не заведено ни одного дела.

Он также не приходит на допрос в Госбюро расследований.