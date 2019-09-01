Израиль нанес ответный удар на границе с Ливаном

Израильские военные открыли огонь по приграничным целям на юге Ливана в ответ на несколько противотанковых ракет, выпущенных по военной базе и военным автомобилям на границе с этой страной, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Отмечается, что атака произошла около 16.20 по местному времени (совпадает с мск), передает ТАСС.

Израильские военные сообщили о «нескольких попаданиях» в результате ливанского обстрела, передает РИА «Новости».

Государственная радиостанция «Кан» передает, что израильские военные распорядились распечатать бомбоубежища в населенных пунктах на расстоянии до 4 км от границы.

Перед обстрелом ливанское движение «Хезболлах» заявило о намерении отомстить Израилю за гибель нескольких своих активистов в ходе недавних авиаударов по Сирии, а также за налет беспилотников на Бейрут. Президент Ливана Мишель Аун заявлял, что атаки Израиля можно воспринять «как объявление войны».

Бейрут призвал Россию выступить посредником в конфликте Ливана с Израилем.