Ливан увидел в действиях Израиля признаки объявления войны

Атаки беспилотников Израиля на пригород Бейрута и долину Бекаа можно воспринять «как объявление войны», заявил президент Ливана Мишель Аун в ходе встречи со спецпосланником ООН по этой стране Яном Кубишем.

«Президент Мишель Аун проинформировал спецпосланника ООН в Ливане Яна Кубиша, что Ливан направил жалобу в СБ ООН в ответ на агрессию Израиля в южном пригороде Бейрута и оставляет за собой право на самозащиту, потому что произошедшее, которое можно расценить как объявление войны, дает нам право защищать наш суверенитет и независимость», – передает РИА «Новости» сообщение прес-службы президентского дворца Ливана.

В ночь на понедельник СМИ Ливана сообщили об ударах БПЛА Израиля по позициям Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в Ливане.

Кроме того, в ночь на воскресенье также сообщалось об атаках беспилотников Израиля на позиции «Хезболлах» в южном пригороде Бейрута. Один из БПЛА упал и оказался в руках бойцов сопротивления. Второй беспилотник взорвался и нанес материальный ущерб зданию пресс-службы шиитского движения.

Позже сообщалось, что израильские самолеты вторглись в воздушное пространство Ливана.