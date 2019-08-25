Израильские истребители вторглись в воздушное пространство Ливана

В воскресенье над Бейрутом и южными городами Ливана пролетела группа израильских истребителей, сообщил источник в международном аэропорту ливанской столицы.

«Четыре самолета израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана. Мы наблюдали их при облете над Бейрутом и в южном Ливане. Совершив ряд маневров, они покинули ливанское воздушное пространство», – передает его слова РИА «Новости».

Облет совершен после того, как в ночь на воскресенье ливанское движение «Хезболла» сбило израильский беспилотник в южном пригороде Бейрута. БПЛА взорвали, что нанесло материальный ущерб одному из зданий шиитского движения – там располагается пресс-служба «Хезболлы».