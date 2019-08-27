Ливан призвал Россию направить Израилю «доходчивое послание»

Бейрут рассчитывает, что Москва выступит посредником в конфликте Ливана с Израилем и отправит «доходчивое послание» после ударов беспилотников в пригороде ливанской столицы, заявил премьер Ливана Саад Харири в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Ливан рассчитывает на роль России ради избежания дальнейшего роста напряженности, а также на доходчивое послание Израилю ради прекращения нарушений суверенитета Израилем», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ливанского правительства.

Харири заявил, что атаки на густонаселенные районы были ударом по основам стабильности и нарушением резолюции 1701 СБ ООН, которая была принята после войны 2006 года. По его мнению, это угрожает эскалацией в регионе.

В российском МИД подтвердили, что Харари обратился к Лаврову с соответствующими просьбами.

«В связи с инцидентом с израильскими беспилотными аппаратами в небе над Бейрутом 25 августа Харири обратился с просьбой к России использовать свой авторитет и влияние для недопущения дальнейшей эскалации напряженности между Израилем и Ливаном, угрожающей региональной безопасности», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Ведомство отмечает, что российская сторона подтвердила «приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и стабильности дружественного Ливана».

«Подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения всеми сторонами международного права и, в частности, положений резолюции 1701 СБ ООН. Этой принципиальной линии Москва последовательно придерживается как в Совете Безопасности, так и в контактах со странами региона», – заявили в МИД.

Накануне президент Ливана Мишель Аун заявил, что атаки беспилотников Израиля на пригород Бейрута и долину Бекаа можно воспринять «как объявление войны».

В ночь на понедельник СМИ Ливана сообщили, что беспилотники Израиля нанесли удар по позициям Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в Ливане.

Также сообщалось, что в ночь на воскресенье беспилотники Израиля атаковали позиции «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута. Один из БПЛА упал и оказался в руках бойцов сопротивления, второй взорвался и нанес материальный ущерб зданию пресс-службы шиитского движения.

Позже сообщалось, что израильские самолеты вторглись в воздушное пространство Ливана.