Венедиктов поделился наблюдениями о реакции Путина на звонок Зеленского

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в интервью украинским СМИ отметил, что российский президент Владимир Путин очень быстро ответил на звонок его украинского коллеги Владимира Зеленского.

«Я не знаю Владимира Александровича [Зеленского], но я знаю Владимира Владимировича [Путина], который, по моим наблюдениям, когда ему позвонил Владимир Александрович, очень быстро взял трубку», – сказал Венедиктов в интервью «Страна.ua».

Он пояснил, что не имеет отношения к переговорам между главами государств, но в курсе карикатур, которые рисуют на него.

«В Москве кто-то нарисовал карикатуру, на которой я изображен как сапер. В зубах телефонный провод, и в этот момент идет звонок. Это вопрос Владимира Александровича к Владимиру Владимировичу», – рассказал главред «Эха Москвы».

Ранее Венедиктов сообщил, что в Киеве может появиться бюро российской радиостанции «Эхо Москвы».

Зеленский позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину 7 августа в связи с гибелью украинских военных в Донбассе, в ходе переговоров он также договорился о возможной встрече с российским президентом.