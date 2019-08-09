Венедиктов пообещал открыть бюро «Эха Москвы» на Украине

В Киеве может появиться бюро российской радиостанции «Эхо Москвы», сообщил ее главный редактор Алексей Венедиктов.

Как пишет Страна.ua, обсуждение вопроса открытия бюро, в которое будет входить радиостанция, сайт и страницы в соцсетях, было одной из причин приезда Венедиктова в Киев.

«Это бюро, которое будет создавать качественные программы на русском языке, которые захотят покупать местные радиостанции. Чтобы вещать отсюда в Россию, о том, что происходит в Украине», – заявил Венедиктов.

При этом он отметил, что бюро откроется, только если будет пересмотрен закон о языковых квотах.

«Я рассчитываю, что радио «Эхо Москвы» сможет работать в Украине. Мои журналисты, которых я верифицировал, должны отсюда гнать информацию, мнения разных политических сил в Россию. На это нужно всего 4-5 человек. Но пока закон о языке (речь о законе о квотах на украинский язык на радио и ТВ – прим. ВЗГЛЯД.) запрещает нам это сделать. В разговорах с людьми из новой команды президента Украины я задаю вопрос, а будет ли коррекция закона о языке?» – сказал Венедиктов.

По его словам, возглавит бюро «Эха Москвы» на Украине, вероятнее всего, бывший шеф-редактор «Радио Вести» Сакен Аймурзаев.

По словам журналиста, для него квоты – вопрос не политический, а бизнесовый. «Меня интересует чисто коммерческая сторона. Сможем ли мы, если будет коррекция в законе о языке, открыть здесь бюро, которое смогло бы производить четыре часа в день продукта, который будут транслировать здесь и гнать на Москву. Посмотрим. Это вопрос рынка. Бюро должно быть самоокупаемым, я не буду дотировать его», – подчеркнул Венедиктов.

При этом он выразил надежду, что квоты на Украине вскоре могут быть пересмотрены и даже отменены.

Напомним, ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что для усиления позиций государства в информационной борьбе украинские власти создадут всемирный русскоязычный канал. Он отметил, что этот канал нужен для борьбы за умы украинцев в Донбассе и Крыму, а также на территории России.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Украины создать русскоязычный канал безумием.

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