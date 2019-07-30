Захарова назвала безумием решение Украины создать русскоязычный канал

Киевские власти создают русскоязычный канал, чтобы убедить отстаивающих право говорить по-русски на Украине в том, что они неправы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала в Facebook решение команды Зеленского создать канал «для борьбы за умы» русскоязычных.

«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов!», – подчеркнула Захарова.

По ее словам, «безумие происходящего настолько невероятно, что история большее напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней».

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что для усиления позиций государства в информационной борьбе украинские власти создадут всемирный русскоязычный канал.

Он отметил, что этот канал нужен для борьбы за умы украинцев в Донбассе и Крыму, а также на территории России. По его словам, это должен быть государственный канал.

Также ранее глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что жители Донбасса могут получить права на использование русского языка.

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