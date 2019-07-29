Команда Зеленского решила создать канал «для борьбы за умы» русскоязычных

Для усиления позиций государства в информационной борьбе украинские власти создадут всемирный русскоязычный канал, заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что этот канал нужен для борьбы за умы украинцев в Донбассе и Крыму, а также на территории России. «У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру», – передает слова Тимошенко «Интерфакс – Украина».

По его словам, это должен быть государственный канал.

Глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков ранее заявил, что жители Донбасса могут получить права на использование русского языка.

Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук также говорил, что украинизацию в стране необходимо провести достаточно мягко, «воюя» за язык качеством, а не притеснениями.