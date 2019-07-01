Представитель Зеленского призвал к «мягкой украинизации»

Украинизацию необходимо провести достаточно мягко, «воюя» за язык качеством, а не притеснениями, заявил представитель президента Украины в Верховной раде, второй номер избирательного списка «Слуги народа» Руслан Стефанчук.

«Если говорить о законе о языке, то есть несколько позиций. Первая: государственной языком в Украине является украинский язык, статья 10 Конституции Украины. От этого мы не отойдем ни на шаг. Второе: я убежден, что мы должны сделать украинизацию достаточно мягкой», – передает его слова «Интерфакс».

Он выразил уверенность, что «для украинизации больше сделали не программы правительства, а сериал «Альф». Стефанчук объяснил это тем, что именно в этом сериале впервые украинцы получили «понятный, красивый, чистый язык».

Он добавил, что в кинотеатрах люди с удовольствием идут на фильмы с украинским переводом.

«Когда украинский контент будет более интересным, более качественным, тогда мы получим совершенно другое отношение», – заявил Стефанчук.

В середине июня глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что перейдет на украинский язык, только когда станет депутатом Верховной рады.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, почему на Украине по-прежнему чаще говорят по-русски. На это указал проведенный в стране соцопрос, согласно которому более половины украинцев продолжают общаться по-русски, а на украинский переходят только в стенах официальных учреждений.

Добавим, что с 16 июля вступит в силу подписанный теперь уже экс-президентом Украины Петром Порошенко закон об исключительности украинского языка. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни.