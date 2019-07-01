Представитель Зеленского призвал к «мягкой украинизации»

Взгляд
1 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:24  |  vz.ru
Разделы

Приехать в Россию станет гораздо легче

Калининград станет куда более открыт для иностранцевФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия делает еще один шаг навстречу иностранным туристам. С 1 июля они смогут посещать по упрощенной процедуре – с помощью электронной визы – еще один российский регион, Калининградскую область. Ранее такой же порядок въезда в Россию уже был опробован на Дальнем Востоке, но перспективы этой модели въезда куда масштабнее. Подробности...
Перейти а раздел…

Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
Перейти а раздел…

Россиянам разрешили держать гадюк и земляных волков

Перечень запрещает держать в домах гоминидов, к которым относятся как орангутаны, так и людиФото: Darren Whiteside/Reuters
Опубликован перечень видов животных, которых отныне запрещено содержать в домашних условиях. Он резко не понравится охотникам, но должен успокоить любителей разнообразной экзотики. При этом список оставляет множество вопросов – и некоторые из них невозможно задавать без смеха. Например, кто именно в правительстве выступил лоббистом гадюк? И почему россиянам нельзя держать в домах людей? Подробности...
Перейти а раздел…

Неожиданный ход Трампа обозначил перемены во всей международной политике

Трамп договорился о встрече с Ким Чен Ыном с помощью поста в TwitterФото: Kevin Lamarque/Reuters
Впервые в истории президент США оказался на территории КНДР. Использовав лишь одно сообщение в Twitter, Дональду Трампу совершенно внезапно удалось договориться с Ким Чен Ыном о встрече на «38-й параллели». Что означает происходящее как для отношений США и КНДР, так и для всей международной повестки дня? Подробности...
Перейти а раздел…

Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождейФото: Владмир Смирнов/РИА "Новости"
Наводнение в Иркутской области оставило без крова над головой несколько тысяч человек. Еще десятки тысяч остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Разрушены дамбы, мосты, трубопроводы и автомобильные дороги. Из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим? Подробности...
Перейти а раздел…

Корейская шоу-дипломатия Трампа не подойдет для Ирана

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп проводит максимально прагматичную политику в отношении Северной Кореи. Его цель – не лишить Кима ядерного оружия, а сделать так, чтобы Ким его не применил. Это полностью соответствует интересам самого Кима. Все остаются при своих. Однако в случае с Ираном Трамп подобный прием применить не может. Подробности...

Всё против человека

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Владимир Путин объявил о завершении эпохи либерализма. А что такое, собственно, либеральная идея? Есть подозрение, что большинство людей, включая самих либералов, понятия не имеет о сути новой, а теперь уже старой, мировой идеологии. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария

Десять дней, которые изменят мир

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Мир стремительно трансформируется. Последствия прошедших полутора летних недель мы почувствуем на себе не сегодня, но очень скоро. Быть к ним готовым и даже опережать события – и есть наша национальная задача на ближайшие годы. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие направления заменят российским туристам Грузию

    Обсуждение: 10 комментариев

    Американцы должны уйти с Окинавы

    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

      Перейти а раздел…

      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
      Подробности...

      Путин и Трамп встретились в Осаке

      «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Ан-24 аварийно сел в Бурятии

      Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

        «Ростполив»: Самый высококачественный газон с юга России

          Перейти а раздел…
          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
          • Да

          • Нет

          Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси?
          • Да

          • Нет

          В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Посольство России отреагировало на сведения о «третьем подозреваемом» в деле Скрипалей
            Путин запланировал переговоры с папой РимскимПоставки по нефтепроводу «Дружба» возобновлены в полном объемеЧетверым боевикам банды Басаева вынесли приговорЧФ начал следить за действиями кораблей НАТО на учениях Sea Breeze
            МИД России дал Украине возможность изменить ответ на нотуКикабидзе поддержал КатамадзеВ США предрекли России проблемы с призывникамиВ Московском зоопарке уборщица веником усмирила белого медведя (видео)
            Офис Зеленского уличили в неграмотности после заявления о русском языкеНа Украине вступил в силу запрет на ввоз автомобилей из РоссииКремль удивило повышенное внимание к кружке ПутинаПугачеву довезли к поезду на машине по перрону московского вокзала

            Главная тема


            Россия делает Зеленскому неоценимый подарок

            денежное довольствие


            Минобороны попросило у Минфина повысить зарплату контрактникам

            пакет инициатив


            Москва предложила Вашингтону обменять американцев на Ярошенко

            «вызывает улыбку»


            Выражение лица Мэй на встрече с Путиным назвали «изюминкой» G20

            Видео

            «оставьте детей в покое»


            Владимир Путин ответил Элтону Джону на слова о России

            экстраординарный шаг


            Италия готовит сильнейший удар по евро

            тормозит работу


            Стала известна причина отказа от прокладки «Северного потока – 2» в водах Дании

            «купился на его слова»


            Британский историк рассказал, как Сталин «гениальным ходом» добился доверия Черчилля

            Впервые в истории


            Неожиданный ход Трампа обозначил перемены во всей международной политике

            Бенефис «Двадцатки»


            Дмитрий Дробницкий: Десять дней, которые изменят мир

            Либеральный тоталитаризм


            Валерий Коровин: Всё против человека

            Путешествие к себе


            Дмитрий Михайлин: Изменилось даже то, что, казалось бы, не поддается изменениям

            на ваш взгляд


            Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?

            Представитель Зеленского призвал к «мягкой украинизации»

            1 июля 2019, 19:33

            Текст: Сергей Гурьянов

            Версия для печати

            Украинизацию необходимо провести достаточно мягко, «воюя» за язык качеством, а не притеснениями, заявил представитель президента Украины в Верховной раде, второй номер избирательного списка «Слуги народа» Руслан Стефанчук.

            «Если говорить о законе о языке, то есть несколько позиций. Первая: государственной языком в Украине является украинский язык, статья 10 Конституции Украины. От этого мы не отойдем ни на шаг. Второе: я убежден, что мы должны сделать украинизацию достаточно мягкой», – передает его слова «Интерфакс».

            Он выразил уверенность, что «для украинизации больше сделали не программы правительства, а сериал «Альф». Стефанчук объяснил это тем, что именно в этом сериале впервые украинцы получили «понятный, красивый, чистый язык».

            Он добавил, что в кинотеатрах люди с удовольствием идут на фильмы с украинским переводом.

            «Когда украинский контент будет более интересным, более качественным, тогда мы получим совершенно другое отношение», – заявил Стефанчук.

            В середине июня глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что перейдет на украинский язык, только когда станет депутатом Верховной рады.

            Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, почему на Украине по-прежнему чаще говорят по-русски. На это указал проведенный в стране соцопрос, согласно которому более половины украинцев продолжают общаться по-русски, а на украинский переходят только в стенах официальных учреждений.

            Добавим, что с 16 июля вступит в силу подписанный теперь уже экс-президентом Украины Петром Порошенко закон об исключительности украинского языка. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............