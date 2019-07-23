Лидер «Слуги народа» допустил «более глубокое» использование русского языка в Донбассе

Глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что жители Донбасса могут получить права на использование русского языка.

«То, что может быть диалог касательно более глубокого использования русского языка [в Донбассе], нежели на других территориях страны - да, это возможно. Это соответствует Европейской хартии о языках, не противоречит украинской Конституции», – сказал Разумков в интервью РБК-Украина.

Он добавил, что при этом единственным государственным языком в стране является украинский. «Это мы не обсуждаем», – подчеркнул Разумков.

Политик также затронул тему выборов в Донбассе.

«Выборы [в Донбассе] могут состояться только по украинскому законодательству и так, как должны происходить выборы – это волеизъявление граждан, а не принуждение их поставить галочку за того или иного представителя так называемых «ЛНР/ДНР». Этот процесс должен идти в рамках Минска (минских соглашений – прим. ВЗГЛЯД), но он должен защищать интересы государства Украина и происходить по украинскому законодательству», – уточнил он.

Ранее Разумков заявил, что действующая украинская власть не рассматривает возможность амнистии ополченцев в Донбассе.

По последним данным, партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство в парламентских выборах с 43,13% голосов, на втором месте «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко (13,05%), на третьем месте партия «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко – 8,18%.