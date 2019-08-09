Захарова опубликовала свое фото в угрожающей позе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в соцсетях опубликовала свою фотографию, на которой она запечатлена в боксерских перчатках.

«Вы не стойте слишком близко: я боксер, не только киска», – подписала Захарова снимок, опубликованный в Facebook.

Снимок спустя 14 минут после публикации набрал 728 лайков и множество комментариев.

В начале июля Захарова опубликовала в социальной сети совместную фотографию с медведем, на которую бурно отреагировали в социальных сетях.