Захарова взбудоражила соцсети снимком с медведем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в социальной сети совместную фотографию с медведем.

«И не надо спорить, что у нас в России по улицам не ходят медведи. Ходят, еще как. А к некоторым и в гости заглядывают. Одним словом, отпуск завершен на отлично, – написала она в Instagram.

Снимок прокомментировала телеведущая Ксения Собчак. «Стандартное утро Марии Захаровой», – написала она в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Интернет-пользователи также активно обсуждают фотографию. Так, alexpetrukhin предположил, что у Захаровой во внешнеполитическом ведомстве появился новый ассистент.

«Маша и Медведь», – написала alenkiy_a.

«Медведь не настоящий, Деда Мороза нет, Трамп в Северной Корее… Надо срочно на работу», – пишет rover018.

«Сейчас англичане что-нибудь выдумают. Или запретят эту сказку», – предположил Gayane Kirakosjan.

Ранее Захарова выложила в соцсети фото о том, как она проводит отпуск.