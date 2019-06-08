Захарова показала, где проводит отпуск

Официальный представитель МИД Мария Захарова выложила в соцсети фото о том, как она проводит отпуск.

«Отпуск! Начнем с люцерновых полей Подмосковья», – написала Захарова в Facebook.

В комментариях пользователи пожелали ей хорошего отдыха.