Китай заинтересовался новейшим российским двигателем ПД-14, сообщил конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» (входит в ОДК) Александр Иноземцев.

«Они проявляют интерес к нашему ПД-14, буквально на следующей неделе приедут к нам и будем обсуждать», – передает РИА «Новости» слова Иноземцева.

Ранее в пятницу директор «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов заявил, что двигатели ПД-14 установят на самолет МС-21 в первом квартале 2020 года.

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