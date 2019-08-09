Названы сроки установки двигателей ПД-14 на МС-21

Двигатели ПД-14 установят на самолет МС-21 в первом квартале 2020 года, заявил директор «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов.

«У нас договоренности с «Иркутом» – 1 квартал 2020 года. Это будет воздушное судно, которое сейчас строится», – передает РИА «Новости» ответ Попова на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что в ЦИАМ успешно завершилась серия испытаний роторно-поршневого авиадвигателя нового поколения.

Напомним, в конце июня глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что испытания самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнутся в 2020 году.

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