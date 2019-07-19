Стали известны подробности испытаний новых авиадвигателей в России

Экспериментальная база Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. Баранова, предназначенная для испытаний новых авиадвигателей, сильно загружена в последние два-три года, заявил гендиректор института Михаил Гордин.

Гордин сообщил, что в данный момент «проводится большое количество испытаний», передает РИА «Новости».

Средства, ранее вложенные в развитие авиационных двигателей, «начинают приносить плоды в виде готовых образцов».

«ЦИАМ занимается не только разработкой двигателей, но и их испытаниями. Когда появляется готовое изделие, для его инженерных испытаний до сертификации и для сертификационных испытаний используется наша экспериментальная база. Последние два-три года мы наблюдаем большой спрос на стенды и достаточно активно их эксплуатируем», – рассказал Гордин.

Он привел в пример двигатель ПД-14 для отечественного самолета МС-21.

«Фактически сейчас мы проводим испытания для снятия ограничений, которые наложены на ПД-14 в сертификате типа, и соответствующие мероприятия для валидации этого сертификата в EASA (Европейское агентство авиационной безопасности)», – пояснил Гордин.

Кроме ПД-14, по его словам, есть и другие объекты, раскрывать данные о которых он не стал, но сообщил, что в их числе турбовальный ТВ7-117В для нового вертолета Ми-38.

Также гендиректор ЦИАМ рассказал, что в России ведутся исследования по разработке нового двигателя для гражданского сверхзвукового самолета, силовой установки такого класса нет ни у кого в мире.

Он отметил, что демонстратор нужно делать на каком-то адаптированном газогенераторе и одновременно с этим закладывать программу создания самолета.

«Тогда мы не потеряем время и будем закладывать в перспективный самолет характеристики, которые будут подтверждаться демонстратором двигателя по ходу испытаний», – сказал Гордин.

Он отметил, что главные проблемы – это звуковой удар при сверхзвуковом полете по маршруту и шум в районе аэропорта.

«Нормы Международной организации воздушного транспорта (ИКАО) сейчас запрещают сверхзвуковые полеты над населенной сушей. Теоретически можно создать самолет и сделать для него специальные маршруты над тайгой, переселить людей, которые живут на пути следования, но, естественно, никто этого делать не станет», – сказал эксперт.

Гордин подчеркнул, что военным самолетам ни звуковой удар, ни шум не помеха, однако с гражданскими ситуация иная.

«Никто пока не знает, как эффективно с этим бороться, ни с регуляторной точки зрения, ни с технологической. Создавать сейчас опытный образец – дорого и слишком рискованно, поэтому и нужен демонстратор», – сказал он.

Напомним, с 2017 года ЦАГИ как головной исполнитель и другие ведущие научные организации (МАИ, ЦИАМ, ГСС, ЛИИ им. Громова, ГосНИИ ГА, ИТПМ СО РАН) ведут исследовательские работы по созданию демонстратора сверхзвукового гражданского самолета, разработку и совершенствование методологии формирования компоновок и оценки аэродинамических, летно-технических и экологических характеристик сверхзвуковых гражданских самолетов с высоким уровнем топливной эффективности, безопасности полетов, низким уровнем звукового удара и шума на взлете и посадке.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщал, что следующим этапом в 2020-2022 годах предварительно должна стать разработка технического задания на демонстратор технологий сверхзвукового пассажирского самолета, создание демонстратора и проведение с его помощью исследований, направленных на совершенствование аэродинамических характеристик.

В этот же период планируется сформировать пакет нормативной документации, направленной на регулирование процессов оценки соответствия для сверхзвуковых гражданских самолетов.

С 2022 по 2026 год может быть начато эскизное, а затем и рабочее проектирование сверхзвукового пассажирского самолета.

Ранее сообщалось, что в ЦИАМ успешно завершилась серия испытаний роторно-поршневого авиадвигателя нового поколения.

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