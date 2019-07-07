В правительстве заявили о риске введения новых санкций в отношении программы МС-21

Сохраняются риски новых западных санкций в отношении программы создания самолета МС-21, заявил вице-премьер Юрий Борисов на совещании по выполнению производственных программ Иркутского авиационного завода.

«В связи с вступлением в силу в сентябре 2018 года новых ограничений США в торговле с российскими компаниями, в том числе АО «Аэрокомпозит» и АО «ОДК-Авиадвигатель», созданы серьезные предпосылки к оказанию давления на программу МС-21», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что уже наложен запрет на поставку композиционных материалов для производства крыла для МС-21, а также заблокированы поставки титанового крепежа и машин для выкладки сухой углеродной ленты.

«Сохраняются риски введения новых санкций», – заявил Борисов.

В начале июня стало известно, что реализацию программы МС-21 перенесли на год из-за санкций.

В марте Юрий Борисов заявлял, что в Ульяновске уже выпустили первые детали конструкции композитного крыла МС-21 из отечественных материалов на замену американским.