Испытания авиадвигателя нового поколения завершились в России

В Центральном институте авиационного моторостроения им. Баранова (ЦИАМ) успешно завершилась серия испытаний роторно-поршневого авиадвигателя нового поколения, говорится в сообщении Фонда перспективных исследований (ФПИ).

В сообщении ФПИ указывается, что «объект устойчиво работал на основных режимах на протяжении четырех часов. Были пройдены основные контрольные точки, предусмотренные программой испытаний», передает ТАСС.

Отмечается, что «работы по подтверждению заявленных характеристик двигателя-демонстратора будут продолжены, включая серию ресурсных и высотно-климатических испытаний на стенде ЦИАМ».

Как уточнили в фонде, в конструкции двигателя используются материалы нового поколения с высокими физико- механическими характеристиками – интеркерамоматричные и металлокерамоматричные композиты.

Также в двигателе применена разработанная система турбонаддува с охлаждением наддувочного воздуха, часть ее элементов изготовлена с помощью технологий трехмерной печати с использованием отечественного сырья.

Кроме того, «практически с нуля создана электронная система управления двигателем».

Благодаря данным решениям «удалось значительно, примерно вдвое, повысить мощность двигателя по сравнению с ранее разрабатывавшимися в России роторно-поршневыми двигателями».

В 2016 года в ЦИАМ им. Баранова была открыта лаборатория ФПИ, в задачи которой входит разработка задела для дальнейшего изготовления отечественных авиационных двигателей нового поколения с использованием керамических композиционных материалов и аддитивных технологий.

В лаборатории проводятся разработка и испытания демонстратора роторно-поршневого двигателя с применением композиционных материалов и покрытий нового поколения, включая изготовление керамических деталей с применением технологий 3D-печати.