Снайпер ДНР оценил ситуацию на фронте под Мариуполем

«Ситуация под Мариуполем изменилась, украинская сторона выдвинула технику вперед, включая тяжелую артиллерию и танки. Не знаю, чего теперь ожидать», – заявил газете ВЗГЛЯД сербский доброволец ополчения ДНР Деян Берич («Деки»), комментируя информацию о том, что под Мариуполем подконтрольные Киеву силы готовятся к активным боевым действиям.

Деян Берич пояснил, что серьезное передвижение техники наблюдается именно на южном направлении. «Я постоянно на связи с ребятами на Юге, они говорят, что приближение техники идет. Однако приближение – не значит бой. Но концентрация техники наблюдается. И тут для нас есть большой плюс – чем больше техники сконцентрировано в одном месте, тем проще ее поразить», – отметил снайпер.

По его словам, такое скопление техники – это «не очень умный шаг врага». «Тем более они знают, как наши четко стреляют. Сейчас у нас на передовой нет артиллерии, но выдвинуть ее на огневую позицию особого труда не составит. Потому пока ситуация под контролем», – подчеркнул Берич.

«Но я допускаю, что концентрация техники на этом направлении – это внутриармейские игры, точнее, игра мускулами. У них там вообще проблемы. Люди уже несколько лет на передовой, они устали. А сумасшедшие офицеры требуют от них идти в разведку, из-за чего кто-то постоянно гибнет на минах. Там и украинцы все заминировали, и наши все заминировали. Солдат отправляют просто на убой», – рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что под Мариуполем подконтрольные Киеву силы готовятся к активным боевым действиям. Данные разведки свидетельствуют, что на Мариупольском направлении резерв украинских сил приводится в высшую степень боевой готовности и выдвигается на передовые позиции. Кроме того, в самом городе «по тревоге поднят полк «Азов». На линии соприкосновения активнее стали действовать ведущие разведку беспилотники, два из которых ДНР уже уничтожила.

В Донецке считают, что Киев проводит «непосредственную подготовку к активным боевым действиям».

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский утром в среду провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о состоянии украинской армии.