После пожара в Нотр-Даме у детей выявлен опасный уровень свинца в крови

У парижских детей выявлен опасный уровень свинца в крови после того, как в соборе Нотр-Дам произошел пожар, сообщают управление здравоохранения Парижа и парижского региона Иль-де-Франс.

В результате пожара были расплавлены около 400 тонн свинцовых листов, покрывавших крышу собора. Медики проверили свыше 160 детей на содержание свинца в крови. У 16 детей обнаружено 25–50 миллиграмм свинца на литр крови, что считается «опасным уровнем», у двух детей установлено «отравление свинцом» (более 50 миллиграмм), передает ТАСС.

Вторая проверка показала, что у шести детей наблюдается опасный уровень, у одного – отравление. При этом подчеркивается, что нет доказательств, однозначно указывающих на причину попадания свинца в организм ребенка. Известно, что он учился в школе, доступ в которую городские власти закрыли из-за загрязнения свинцом. Однако у сестры отравившегося ребенка уровень свинца ниже 25 миллиграмм.

Из 82 детей, у которых анализы крови были взяты ранее, до 30 июня, 10 были отнесены к «тревожной группе» с уровнями в пределах 25–50 миллиграмм, и у одного показатель превышал 50 миллиграмм.

Всего ниже тревожного уровня показатели у 145 детей из общей группы обследованных.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Обрушились шпиль и крыша. Причинами пожара Причинами пожара могли стать незатушенная сигарета или нарушение в работе электропроводки.

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