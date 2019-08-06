Скончалась нобелевский лауреат по литературе

В США на 89-м году жизни умерла писательница, лауреат Нобелевской премии Тони Моррисон.

«Моррисон умерла в понедельник в медицинском центре в Нью-Йорке. Ей было 88 лет», – сообщило Associated Press со ссылкой на издателя Альфреда Кнопфа. Отмечается, что Моррисон умерла от болезни в окружении семьи и близких.

Писательница стала первой чернокожей женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе (1993). Роман Тони Моррисон «Возлюбленная» был удостоен в 1988 году Пулитцеровской премии как лучшая художественная книга.

7 мая в возрасте 84 лет скончалась автор книги о гардемаринах Нина Соротокина.