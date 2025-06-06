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Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский заработали в штатном режиме
Росавиация отменила временные ограничения в работе трех московских аэропортов
Официальный представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о снятии ограничений с работы трех московских аэропортов.
«В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в сообщении.
Там уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли для этого необходимые меры.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу столичные аэропорты Домодедово и Жуковский временно вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Ближе к утру ограничительная мера затронула Внуково.