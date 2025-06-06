Маск передумал выводить корабли Dragon из эксплуатации

Маск на призыв подписчицы «остыть» пообещал оставить корабли Dragon в работе

Tекст: Ирма Каплан

Одна из подписчиц Илона Маска в соцсети Х прокомментировала пост предпринимателя о выводе космических кораблей Dragon из эксплуатации в ответ на слова президента США Дональда Трампа, что прекращение субсидий и контрактов госкомпаниям Маска сократит дефицит бюджета лучше любого закона.

«Жаль, что так получилось. Вы оба выше этого. Остыньте и сделайте шаг назад на пару дней», – написала подписчица с ником Fab25june.

«Хороший совет. Хорошо, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации», – ответил ей Маск.

Напомним, в четверг Маск раскритиковал налоговый законопроект Трампа и призвал «убить билль» (по аналогии с названием боевика Квентина Тарантино «Убить Билла»), чтобы не допустить подписания законопроекта о сокращении федеральных расходов, который, по его данным, лишь увеличит дефицит бюджета.

Трамп на это выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском. Он также предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям Маска, чтобы сэкономить бюджету «миллиарды и миллиарды долларов».

Тогда Маск заявил, что SpaceX приступает к выводу из эксплуатации корабля Dragon и раскрыл, почему дело скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, не обнародовано – все потому, что в нем фигурирует Трамп, а позже выложил видео о визите Эпштейна на вечеринку Трампа.

При этом Трамп в Truth Social объяснил, что происходит с Маском последние дни – тот просто устал, выдохся и перестал справляться с реальностью, в которой президент США отобрал у него лицензию на электромобили.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Стивен Бэннон, бывший главный стратег Белого дома и старший советник президента США, заявил, что рекомендует президенту страны начать несколько расследований в отношении самого богатого человека в мире.